Tragödie beim Festival-Jubiläum: Todesfall stoppt das Pitfest

Beim Pitfest in Emmen starb eine Person während des Gorilla-Biscuits-Auftritts. Die Organisator:innen beendeten das Festival aus Respekt – alle Infos zum Vorfall.

Bei dem niederländischen Festival Pitfest starb eine Person im Publikum. Daraufhin sagten die Veranstalter:innen alle weiteren Auftritte des Events ab.

Das Hardcore-, Punk- und Metal-Festival begann am 4. Juni im niederländischen Emmen und sollte bis zum 6. Juni dauern. Dieses Jahr feierte die Veranstaltung ihr 10. Jubiläum. Am letzten Festivaltag kam es jedoch zu einem Todesfall in der Menge: Während des Auftritts der Band Gorilla Biscuits musste eine Person medizinisch versorgt werden. Trotz schnellen Handelns der Einsatzkräfte blieb die Hilfe erfolglos. In einem Statement sprechen die Organisator:innen von einer natürlichen Todesursache. Das Online-Magazin „Lambgoat“ spezifiziert und nennt einen Herzinfarkt als Grund für den Todesfall.

Trauer beim Pitfest

Nach dem Einsatz sagten die Veranstalter:innen alle übrigen Auftritte ab und beendeten das Festival vorzeitig. Später schrieben sie in ihrem Statement auf Instagram und der Pitfest-Website: „Aus Respekt für den Verstorbenen, seine Familie, Freunde und alle, die durch die traurige Nachricht betroffen sind, haben wir beschlossen, die Live-Musik zu diesem Zeitpunkt abzubrechen.“ Im Folgenden sprachen sie ihre Trauer und Mitgefühl für die Angehörigen des Verstorbenen aus: „Unsere Gedanken sind bei den Trauernden. Worte sind in solchen Momenten nicht genug. Wir wünschen ihnen Kraft und Energie bei der Verarbeitung dieses Verlusts.“ Außerdem bedankten sie sich bei allen, die während des Einsatzes geholfen hatten – Rettungskräfte wie Besucher:innen.

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Support der Community

Die Kommentare unter dem Instagram-Statement und den vorangegangenen Posts zeugen von großem Verständnis der Festivalgänger:innen. Zahlreiche Besucher:innen bekundeten ihr Beileid und lobten die Entscheidung der Pitfest-Organisator:innen. „Schreckliche Nachrichten für die Freunde der verstorbenen Person und die Trauernden. Ich habe viel Respekt für eure Entscheidung“, lautete zum Beispiel einer der Kommentare.

Das 10. Jubiläum sollte die finale Outdoor-Edition des Pitfests werden. Das Festival, wie seine Fans und Besucher:innen es kannten, endet damit mit einer tragischen Nachricht. Die Community des Pitfests steht jedoch geschlossen hinter dem frühzeitigen Schlusstrich und betrauert gemeinsam den Todesfall.