Hurricane & Southside: Neue Bands für 2021 bestätigt & mehr Infos zur Home Edition

Das wird Dich auch interessieren





Die Zwillings-Events Hurricane und Southside Festival mussten zuletzt aufgrund von Corona ihre diesjährigen Festivals absagen. Doch jetzt gibt es gute News: Fast alle für 2020 bestätigten Bands werden auch 2021 am Start sein. Diese Neuigkeit verkündeten die Veranstalter*innen heute in ihren Socials. So werden unter anderem The Killers, Seeed, Twenty One Pilots, Kontra K und auch The Lumineers Shows bei beiden Open-Air-Veranstaltungen spielen. Über 100.000 Gäste haben ihre Karten auch schon auf 2021 umschreiben lassen.

Das gesamte Line-up des Hurricane Festivals im Überblick:

Das Southside Festival 2021 sieht so aus:

2020 gibt es die Home Edition

In diesem Jahr muss das Feiern von guter Musik aber nicht gänzlich ausfallen. Hurricane & Southside haben sich dazu entschieden, am kommenden Wochenende mit einer Home Edition aufzuwarten. Vom 19. bis 21. Juni 2020 gibt es also auf den Websites der Events jede Menge Shows zu streamen. Klickt also auf hurricane.de und southside.de und erlebt dort Stunden um Stunden Live-Musik.

DER NDR ermöglicht dabei das Streaming von mehr als 30 Stunden Material, das in den vergangenen Jahren aufgenommen wurde. Außerdem wurde eine Show mit Überraschungsgästen produziert, die am Samstag, den 20. Juni, im TV von 23.15 Uhr bis 3 Uhr nachts auf dem NDR laufen wird. SWR DASDING zeigt des Weiteren ab 18 Uhr am Samstag ebenfalls Konzert-Perlen und Background-Geschichten des Southside Festivals. Und zu guter Letzt gesellt sich auch das Festivalradio Camp FM dazu, das am Samstag von 10 bis 18 Uhr nur Songwünsche der Festivalfans und dazu ihre Sprachnachrichten abspielt.