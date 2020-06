Roskilde Festival 2021: Thom Yorke, TLC und FKA twigs sind dabei

Podcast

„Never Forget – der 90er-Podcast“, Folge 2: Wir sprechen mit Wolfgang Schrödl (Ex-Liquido) über Alternative Rock und seinen Hit „Narcotic“

Über welche 10 Songs der damaligen „Crossing All Over“-Samplerreihe kann und sollte man heute noch reden? Wie erging es Ex-Liquido-Sänger und -Songschreiber Wolfgang Schrödl mit und nach seinem Welthit „Narcotic“? Und was hat „Männer sind Schweine“ von Die Ärzte damit zu tun? Antworten auf diese und weitere Fragen kriegt Ihr in Folge 2 („Alternative Rock“) von „NEVER FORGET – der 90er-Podcast“.