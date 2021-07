Hurricane/Southside 2022: Neue Bandwelle mit Martin Garrix und K.I.Z.

Foto: Dave J Hogan. All rights reserved.

Pandemie-bedingt konnten die Zwillingsfestivals 2020 nicht stattfinden, und auch in diesem Jahr fallen Hurricane und Southside aus. Für 2022 machen die Veranstalter ihr Versprechen wahr und präsentieren nun weitere Acts für das kommende Jahr.

So bestätigten die Veranstalter am Dienstag (20. Juli) weitere Bands und Musiker*innen.

Als Headliner mit dabei ist Martin Garrix, dazu K.I.Z, die nun gemeinsam mit Kings of Leon, Rise Against, Seeed, Deichkind, The Killers und Twenty One Pilots das Line-Up anführen.

Ebenso neu bestätigt: Dermot Kennedy, Tones and I, Sam Fender, Killswitch Engage und JC Stewart, Chvrches, IDLES und Royal Blood, Holly Humberstone, Kat Frankie, Reignwolf, Inhaler, Press Club und The Lathums Bands.

Auch Anhänger elektronischer Musik kommen auf ihre Kosten: Martin Garrix‘ Label STMPD RCRDS bringt Loopers, Matisse & Sadko und Julian Jordan aufs Hurricane, das wie in jedem Jahr vom #HURRICANESWIMTEAM eröffnet wird. Beim Southside sind dagegen Osrin, Bart B More, DubVision und Justin Mylo eingeplant.

Hurricane und Southside finden vom 17. bis 19. Juni 2022 statt.

Tickets gibt es noch bis zum 2. August ab 199,- bzw. 239,- Euro zzgl. Buchungsgebühr unter hurricane.de und southside.de. Ab Montag, 2. August um 12 Uhr, tritt die nächste Preisstufe mit 219,- bzw. 249,- Euro in Kraft. Bahnanreise und Camping sind in allen Preisen bereits inbegriffen.

Hurricane

Freitag

Seeed | Martin Garrix | The Killers

SDP | Dermot Kennedy | Chvrches | Giant Rooks | LP | Sam Fender | Killswitch Engage

While She Sleeps | Millencolin | Fontaines D.C. | The Dead South | Neck Deep

Mayday Parade | Kelvyn Colt | Inhaler | Miya Folick | #HURRICANESWIMTEAM

Martin Garrix presents STMPD RCRDS: Loopers, Matisse & Sadko, Julian Jordan

Samstag

Deichkind | Twenty One Pilots | K.I.Z

Von Wegen Lisbeth | Mando Diao | IDLES | Jimmy Eat World | Foals

Juju | KitschKrieg | Antilopen Gang | Bad Religion | Nothing But Thieves | Fil Bo Riva

Oh Wonder | Turbostaat | Provinz | JC Stewart | Half Moon Run | Aurora | Holly Humberstone | Kollektiv Turmstrasse Live | Reignwolf | Kat Frankie | Brutus

Schrottgrenze | Flash Forward | Helgen | The Lathums

Sonntag

Kings of Leon | Rise Against

Bring Me The Horizon | Kontra K | The Hives | Kummer | Thees Uhlmann & Band

Royal Blood | Tones and I | Bombay Bicycle Club | Swiss & Die Andern | Ferdinand fka Left Boy

Nura | Frittenbude | Blues Pills | Skindred | Mine | Lari Luke

Hot Milk | Blond | Press Club

Southside

Freitag

Kings of Leon | Rise Against

Bring Me The Horizon | Kontra K | The Hives | Kummer | Thees Uhlmann & Band

Royal Blood | Tones and I | Bombay Bicycle Club | Swiss & die Andern | Ferdinand fka Left Boy Nura | Frittenbude | Provinz | Blues Pills | Skindred | Mine

Lari Luke | Blond | Flash Forward | The Lathums

Samstag

Seeed | Martin Garrix | The Killers

SDP | Dermot Kennedy | Chvrches | Giant Rooks | LP | Sam Fender | Killswitch Engage

While She Sleeps | Millencolin | Fontaines D.C. | The Dead South | Neck Deep | Mayday Parade Kelvyn Colt | Inhaler | Miya Folick | Hot Milk | Press Club

Martin Garrix presents STMPD RCRDS: Osrin, Bart B More, DubVision, Justin Mylo

Sonntag

Deichkind | Twenty One Pilots | K.I.Z

Von Wegen Lisbeth | Mando Diao | IDLES | Jimmy Eat World | Foals

Juju | KitschKrieg | Antilopen Gang | Bad Religion | Nothing But Thieves

Fil Bo Riva | Oh Wonder | Turbostaat | JC Stewart | Half Moon Run | Aurora

Holly Humberstone | Kollektiv Turmstrasse Live | Reignwolf | Kat Frankie | Brutus

