Drake wirft Fan von der Bühne & fragt: „Habt ihr hier keine Security?“

Nachdem Drake schon Handy-Wurfattacken erleben musste, hatte er nun keine Lust auf Fan-Kontakt.

Während eines Konzerts von Drake kam es erneut zu einem Zwischenfall. Dieses Mal versuchte ein Fan die Bühne zu stürmen, um dem Rapper näher zu kommen. Der ließ sich die Aktion allerdings nicht gefallen und beförderte den Störenfried selbst von der Stage.

Am Montag (11. September) trat Drake im Rahmen seiner „It’s All A Blur“-Tour im texanischen Austin auf. Während der kanadische Rap-Star mitten in einem Song war, schaffte es ein Konzertgänger an der Security vorbei und zu Drake auf die Bühne. Dort versuchte dieser anscheinend, sich eine Umarmung von „Drizzy“ abzuholen. Der war aber alles andere als begeistert von dem ungebetenem Gast.

Drake schupste den Bühnenstürmer prompt von sich und geleitete ihm zum Bühnenrand, wo ihn die Security auch schließlich in Gewahrsam nahm. „Habt ihr hier heute Abend keine Security?“, fragte Drake daraufhin verärgert. „Ihr Jungs seid verdammt langsam“, maulte er weiter.

Nicht der erste Vorfall auf Drakes aktueller Tour

Es war nicht das erste Mal, dass ein Auftritt des „Hotline Bling“-Rappers gestört wird. Bei einem Gig in Chicago im Juli 2023 warf jemand aus dem Publikum ein Handy nach Drake, das ihm an der Hand traf. Einen Monat später schrie er einen Fan an, nachdem es in der Crowd zu einem Streit gekommen war.

Selbstverständlich gibt es auch einige positive Ereignisse auf der „It’s All A Blur“-Tour. So sprang in Drakes Heimatland Travis Scott kurzfristig für den verhinderten 21 Savage ein. Die erste gemeinsame Live-Performance von „Meltdown“ und weiteren Songs sorgte in Vancouver für Euphorie.