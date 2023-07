Lil Nas X muss Show wegen geworfenem Sex-Spielzeug unterbrechen (Video)

Der US-Musiker zeigte sich amtlich irritiert und fragte die Menge: „Was ist los mit euch?“

Lil Nas X hat am Samstag (1. Juli) eine Live-Show in Schweden unterbrochen, nachdem ein Fan ein Sex-Spielzeug auf die Bühne geworfen hat. Der 24-Jährige trat am finalen Tag des Lollapalooza Festivals auf, als es zu dem Vorfall kam. Nachdem er seinen Gig unterbrach, um den Gegenstand aufzusammeln, fragte der US-Star die Menge: „Wer hat seine ,Pussy‘ auf die Bühne geworfen?“

Er fügte hinzu: „Was ist los mit euch?“ Nachdem nicht final geklärt werden konnte, wer das Sex Toy auf die Bühne katapultiert hatte und zu welchem Zweck, fuhr der Rapper und Sänger mit seinem Programm fort. Der Musiker hat seither seinen Twitter-Namen in „Pussy“ geändert und einen Clip des Moments retweetet.

Übergriffig: Gehäuft werden Künstler:innen auf der Bühne von Gegenständen beschmissen

Vorfälle, bei dem Konzertbesucher:innen bei Auftritten Gegenstände auf die Bühne werfen, geschehen häufiger – sorgen allerdings nicht immer für Freude. So erlitt die Popsängerin Bebe Rexha am 18. Juni 2023 eine Platzwunde, nachdem ein Fan ihr sein Handy gegen den Kopf warf, und nur zwei Tage später (20. Juni), wurde die Pop-Sängerin Ava Max von einem Konzertgänger mitten auf der Bühne geohrfeigt.

Nun gibt es einen weiteren Vorfall, der innerhalb kürzester Zeit viral gegangen ist: Der US-Popstar Pink trat am Sonntag (25. Juni) beim BST Hyde Park Festival auf und performte gerade den Hit „Just Like A Pill“ aus dem Jahr 2001, als ein Fan einen kleinen durchsichtigen Beutel auf die Bühne warf. Ein Video zeigt die 43-jährige Sängerin, wie sie einen kurzen Blick auf den Beutel wirft, dann irritiert ins Publikum schaut und die Person fragt: „Warte, ist das deine Mutter?“ Nach einer kurzen Pause, in der die Person dies augenscheinlich bestätigt, sagt Pink: „Ich weiß nicht, wie ich mich damit fühle“.