Lizzo empowert elfjährigen Fan beim Konzert: „Sie ist ein Star!“

Lizzo sprach dem jungen Mädchen, das zuvor teilte, dass sie gemobbt werden würde, neuen Mut zu.

Die Konzerte von Lizzo halten immer wieder überraschende Momente bereit. Meistens gehören Cover-Versionen auf der Querflöte dazu. Dieses Mal aber holte sie einen jungen Fan auf die Bühne, die um Lizzos Unterstützung bat. Für die Aktion bekam die Sängerin viel positives Feedback im Netz.

Lizzo über elfjährigen Fan: „Sie ist ein Star, sie ist eine Diva!“

Die elfjährige Monroe, so der Name des Mädchens, das es auf die Bühne schaffte, war eine von Tausenden Zuschauer:innen im australischen Sydney, die am 24. Juli zu Lizzos Show ging. Mit einem großen Plakat bat sie die Sängerin darum, sie auf die Bühne zu holen, um es all ihren „Hatern zu zeigen“. Die US-Amerikanerin entdeckte das Mädchen und holte Monroe prompt auf die Stage.

Dort angekommen, fragte Lizzo Monroe, wie sie ihr denn helfen könne. Die ElfJährige antwortete ihr, dass sie auf Social Media von anderen gemobbt werde, da sie den Traum habe, beruflich zu singen und zu tanzen – so wie Lizzo. Die „Truth Hurts“-Sängerin gab ihr daraufhin einen paar positive Worte mit: „Monroe, du bist talentiert, du bist wunderschön, und du bist unglaublich und etwas Besonderes. Du kannst alles erreichen, und du bist noch so jung. Du kannst du die großartigste Tänzerin der Welt werden“.

Daraufhin fragte Lizzo die junge Australierin nach ihrem Handy und lud sie dazu ein, zu tanzen. Monroe nahm die Einladung unter dem Jubel der Zuschauer:innen an, während Lizzo alles filmte. „Redet nicht mehr schlecht über meine beste Freundin Monroe. Ansonsten bekommt ihr es mit mir zu tun. Sie ist ein Star, eine Diva!“, kommentierte Lizzo das Video.

Seht hier den Moment von Lizzo und Monroe auf der Bühne:

Nach dem Auftritt luden zahlreiche Konzertgänger:innen Videos von dem ergreifenden Moment ins Internet hoch. Die Fans lobten durchweg die Aktion und priesen die mehrfache Grammy-Gewinnerin für ihre positive Unterstützung: „Lizzo wird in meinen Augen nie schlecht sein. Sie ist ein Licht in dieser dunklen Welt“, hieß in einem von zahlreichen Kommentaren auf Twitter.