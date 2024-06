Ian McKellen nach Sturz von Theater-Bühne im Krankenhaus

Der britische Schauspieler fiel während einer Vorführung von „Player Kings“ in London von der Stage.

Zuschauer:innen hatten sich am Montag (17. Juni) im Noël Coward Theatre in London versammelt, um eine Vorführung des Theaterstücks „Player Kings“ anzusehen. Der Abend nahm allerdings eine drastische Wendung, als Ian McKellen während einer Kampfszene von der Bühne stürzte. Der 85-Jährige soll Medienberichten zufolge sofort ins Krankenhaus gebracht worden sein und sich inzwischen auf dem Weg der Besserung befinden.

Ian McKellen soll vor Schmerzen geschrien haben

McKellen spielt in von Shakespeares inspirierten „Player Kings“ den raufsüchtigen Trinker Sir John Falstaff. Als dieser in einer Szene einem seiner liebsten Hobbys – dem Kämpfen – nachgeht, soll der Mime mit einem Fuß abgerutscht und das Gleichgewicht verloren haben, schilderte ein „BBC“-Reporter die Lage vor Ort.

Angeblich soll der Brite, der in der „Herr der Ringe“-Trilogie den Gandalf spielte, vor Schmerzen geschrien und um Hilfe gerufen haben. Mitarbeiter des Theaters liefen daraufhin zu ihm, versuchten zu helfen, und holten auch einen Krankenwagen. Das Theaterstück wurde nicht weitergeführt.

In einem Statement, das „IGN“, durch McKellens Pressesprecher vorliegen soll, heißt es inzwischen: „Vielen Dank an unser Publikum und die Öffentlichkeit für die guten Wünsche nach dem Sturz von Ian während der Aufführung von ‚Player Kings‘ heute Abend. Nach einer Untersuchung hat uns das hervorragende NHS (Noël Coward Theatre)-Team versichert, dass er sich schnell und vollständig erholen wird und Ian guter Dinge ist.“

Der Brite will am 19. Juni wieder auf der Bühne stehen

Damit der Schauspieler sich nun erholen kann, sagte das Produktionsteam die Vorstellung für Dienstag (18. Juni) ebenfalls ab. „Die Betroffenen werden morgen so schnell wie möglich von ihrer Verkaufsstelle benachrichtigt“, versicherten die Veranstalter:innen ebenfalls in der Stellungnahme. Am Mittwoch (19. Juni) soll es mit dem Stück dann aber wieder wie gewohnt weitergehen.