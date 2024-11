„Game of Thrones“: Warner Bros. arbeitet wohl an einem Filmprojekt

Mehrere Projekte zur Serie waren bereits im Gespräch. Bisher wurden aber nur zwei umgesetzt.

Insidern zufolge arbeitet Warner Bros. heimlich an einem „Game of Thrones“-Film. Dieser befinde sich jedoch noch in einer „sehr frühen Entwicklungsphase“. Bisher gebe es weder Infos zu Filmemachern, möglichen Darsteller oder gar Drehbuchautoren.

Ein „Game of Thrones“-Film wird schon länger erwartet

Die Idee eines „Game of Thrones“-Films steht schon länger im Raum und war vor allem auch schon öfter ein Thema. Der Kopf hinter dem Fantasy-Universum, George R.R. Martin, äußerte sich bereits im Jahr 2014 über seine Verfilmungswünsche. So sagte er damals „The Hollywood Reporter“, dass man bereits über verschiedene Konzepte nachgedacht habe. HBO war jedoch dagegen und wollte die Serie als Eigentum behalten. Und das, obwohl auch die Showrunner, David Benioff und Dan Weiss, die Originalserie ursprünglich mit drei Filmen abschließen wollten. Stattdessen kam dann eine letzte Staffel im Jahr 2019. Aber: Laut „Deadline Hollywood“ und „The Hollywood Reporter“ gibt es nun mehrere anonyme Quellen, die von der geplanten Umsetzung erzählten.

HBO könnte dabei sein, ihr Konzept zu überdenken

Dass HBO nun seine Meinung geändert haben könnte, sei Spekulationen zufolge gar nicht mal so abwegig. Das liege an den Veränderungen der Führungspositionen innerhalb des Unternehmens. Und auch die Film- und Fernsehlandschaft habe sich verändert. Filme für die kleine Leinwand zu Hause gibt es nun immer mehr. Und nur, weil es bereits eine Serie über ein Thema gibt, würde das nicht mehr davon abhalten, dazu einen Streifen zu produzieren. Ein Beispiel ist die „Herr der Ringe“-Welt: Obwohl Amazon bereits die Sendungsversion „The Rings Of Power“ (dt.: „Die Ringe der Macht“) ausstrahlt, arbeitet Warner Bros. dennoch an neuen „Herr der Ringe“-Filmen.

Die Projekte rund um „Game of Thrones“

Die weiteren Details zum Streifen lassen noch auf sich warten. Immerhin existieren mittlerweile noch weitaus mehr Projekte um die „Game of Thrones“-Welt. Manche von ihnen seien auch schon in der Entwicklung. Bisher erschien jedoch nur das Spin-Off: „House Of The Dragon“. Das Fantasy-Drama veröffentlichte bisher bereits zwei Staffeln; eine dritte Staffel soll wohl noch folgen. Doch auch auf „Knight Of The Seven Kingdoms“, eine Art Prequel, dürfe man sich laut HBO zum Ende des nächsten Jahres freuen. Die Dreharbeiten dazu laufen anscheinend schon.