„Ich habe diesem Wichser nichts getan“: Chris Rock äußert sich bei Netflix zu Oscar-Ohrfeige

Chris Rock hat am 4. März ein Netflix-Special unter dem Namen „Selective Outrage“ (dt. ausgewählter Skandal) veröffentlicht. Darin äußert er sich erstmals zu dem Vorfall während der Oscars 2022, als Will Smith ihm vor laufender Kamera eine Ohrfeige verpasste. Vorausgegangen war ein Spruch von Seiten Rock, indem er sich über die Glatze von Jada Pinkett Smith lustig machte, die krankheitsbedingt an Haarausfall leidet.

Smith gewann bei der letztjährigen Veranstaltung den Oscar als bester Hauptdarsteller für seine Rolle in dem Film „King Richard“. Anschließend wurde er trotz Entschuldigungen an Chris Rock aufgrund des Vorfalls mit dem US-amerikanischen Comedian für die kommenden zehn Verleihungen ausgeladen.

In dem auf Netflix abrufbaren Auftritt beleidigt er sowohl Smith, als auch seine Frau unter anderem als „Wichser“ und „Schlampe“ und erklärt, weswegen er sich bisher nicht äußerte. Der „New Musical Express“ hat nun das ganze Transkript veröffentlicht. Es liest sich übersetzt wie folgt:

„Ihr wisst alle, was mir passiert ist, als ich von ‚Shug‘ Smith verprügelt wurde. Jeder weiß es, jeder weiß es, verdammt. Ja, es ist passiert, ich wurde verprügelt. Vor einem Jahr, letzte Woche, wurde ich bei den Oscars von diesem Wichser verprügelt. Und die Leute fragen: ‚Hat es weh getan?‘ Es tut immer noch weh. Ich habe [Will Smiths Song] ‚Summertime‘ in meinen Ohren klingen. Das verdammte Schlagzeug, bitte.

Aber ich bin kein Opfer, du wirst mich nie bei Oprah oder Gayle [King] weinen sehen. Du wirst es nie sehen, das wird nie passieren. ‚Ich konnte es nicht glauben und ich liebe ‚Men in Black“, nein, das wird nie passieren. Scheiß auf den Scheiß. Ich habe den Schlag eingesteckt wie [Boxer Manny] Pacquiao. Ich habe ihn eingesteckt wie der verdammte Pacquiao, okay? Scheiße, Mann. Hat es weh getan? Ja, Motherfucker, es tat weh.

Und die Leute sagen: ‚Ihr kämpft doch die ganze Zeit.‘ Wir kämpfen nicht. Ich weiß, man sieht es vor der Kamera nicht, aber Will Smith ist viel größer als ich. Wir haben nicht dieselbe Größe, okay? Das sind wir nicht. Will Smith dreht Filme mit freiem Oberkörper, du hast mich noch nie mit freiem Oberkörper in einem Film gesehen. Wenn ich in einem Film am offenen Herzen operiert werde, ziehe ich einen Pullover an. Will Smith hat Muhammad Ali in einem Film gespielt, glaubst du, ich habe für diese Rolle vorgesprochen? Er spielte Muhammad Ali, ich spielte Pookie in ‚New Jack City‘. Ich habe ein Stück Mais in ‚Pootie Tang‘ gespielt. Scheiße, sogar im Zeichentrickfilm ist dieser Motherfucker größer. Ich bin ein Zebra [in ‚Madagaskar‘], er ist ein Hai [Smith hat einen Fisch in ‚Shark Tale‘ gesprochen]. Was soll der Scheiß, Mann? Aber Will Smith übt sich in ausgewählten Skandalen, denn jeder weiß, was verdammt noch mal passiert ist, jeder weiß, dass ich mit dieser Scheiße nichts zu tun hatte. Ich war darin nicht verwickelt, wirklich nicht. Und für die Leute, die es nicht wissen, und jeder weiß es, Will Smiths Frau hat den Freund ihres Sohnes gevögelt, okay? Normalerweise würde ich über diesen Scheiß nicht reden, aber aus irgendeinem Grund haben diese N****** diesen Scheiß ins Internet gestellt. Ich habe keine Ahnung, warum zwei talentierte Menschen so etwas verdammt Niederträchtiges tun. Was soll der Scheiß?

Wir wurden alle betrogen, jeder hier drin wurde betrogen, keiner von uns wurde jemals von der Person, die uns betrogen hat, im Fernsehen interviewt. Keiner von uns. ‚Hey, ich habe den Schwanz eines anderen gelutscht, wie hast du dich dabei gefühlt?‘ Warum zum Teufel machst du so einen Scheiß? Sie hat ihn viel mehr verletzt als er mich, okay.

Jeder auf der Welt nennt ihn ‚Bitch‘, ich habe versucht, den Wichser anzurufen und ihm mein Beileid auszusprechen, er hat nicht abgenommen. Jeder nannte den Mann eine ‚Bitch‘, der verdammte Charlamagne [tha God] nannte ihn eine ‚Bitch‘, und der Breakfast Club nannte ihn eine ‚Bitch‘, und The View, und The Talk, und jeder Rapper, und die Drink Champs nannten ihn eine verdammte ‚Bitch‘. Alle nannten ihn eine ‚Bitch‘, sie nannten seine Frau ein Raubtier, alle nannten ihn eine ‚Bitch‘. Alle, alle. Und wen hat er geschlagen? Mich. Einen, von dem er weiss, dass er ihn schlagen kann, das ist ein verdammter Scheiss. Das ist verdammt nochmal passiert. Verpiss dich von hier, Mann.

Ich habe diesem Wichser nichts getan. Vor Jahren sagte seine Frau, ich solle bei den Oscars aufhören, ich solle nicht moderieren, weil ihr Mann nicht für ‚Emancipation‘ nominiert wurde. Das größte Stück Scheiße überhaupt. Okay, das N**** gibt mir eine verdammte Gehirnerschütterung. Nein, [mein] Fehler, ich habe den Witz versaut! Sie sagte, ich solle aufhören, weil er nicht für ‚Concussion‘ nominiert wurde, was soll der Scheiß? Was soll der Scheiß? Also mache ich ein paar Witze darüber und so ist es.

Sie fing an, ich beendete ihn, so war das verdammt noch mal. Niemand hat mit der Schlampe angefangen, sie hat angefangen. Niemand hackt auf ihr rum. Sie sagte, ich, ein erwachsener Mann, solle seinen Job aufgeben, weil ihr Mann nicht für den Film ‚Concussion‘ nominiert wurde, und dann verpasst der mir eine Concussion (dt. Gehirnerschütterung), okay? Was soll der Scheiß, Mann.

Ich liebe Will Smith, mein ganzes Leben lang habe ich diesen N**** geliebt. Ich habe ihn als Opener für Run-DMC im Nassau Coliseum (Anm. in New York) gesehen, diese N****** haben brandneuen Funk gemacht, ich liebe diesen N****, er macht großartige Filme. Ich habe Will Smith mein ganzes Leben lang gefeiert, ich habe diesen Wichser unterstützt und jetzt habe ich gerade ‚Emancipation‘ gesehen, nur um zu sehen, wie er verprügelt wird. Ich habe Fassel [gespielt von Ben Foster] angefeuert: ‚Schlag ihn noch mal, Fassel, du hast einen Punkt verpasst.‘

Viele Leute sagen: Chris, warum hast du nichts getan? Wie kommt es, dass du nicht zurückgeschlagen hast? Weil ich Eltern habe, das ist der Grund. Weil ich erzogen wurde. Ich habe Eltern, und weißt du, was meine Eltern mir beigebracht haben? Prügelt euch nicht vor den Weißen.“