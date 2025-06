Iggy Pop live in Berlin: Tickets, Anfahrt, Support, Setlist, Wetter

Iggy Pop kehrt im Sommer 2025 für fünf exklusive Open-Air-Konzerte nach Deutschland zurück. Darunter Hamburg (17.06.), Berlin (19.06.), Halle an der Saale (21.06.), München (24.06.) und Köln (01.07.). Der Berlin-Termin fällt dabei in einen besonderen Rahmen: Iggy Pop ist Teil des 20-jährigen Jubiläums des Citadel Music Festivals und spielt am 19. Juni in der Zitadelle Spandau – einem der atmosphärischsten Open-Air-Spielorte der Stadt mit dem Special Guest: Die Verlierer.

Kaum ein Künstler hat die Rockmusik so nachhaltig geprägt wie er. Mit seiner Band The Stooges und als Solokünstler die Musiklandschaft revolutioniert. Alben wie THE STOOGES, FUNHOUSE und RAW POWER gelten als Meilensteine der Rockgeschichte, während seine Soloalben wie LUST FOR LIFE und THE IDIOT Kultstatus erlangten. Ausgezeichnet mit dem Grammy für sein Lebenswerk und dem Polar Music Prize, bleibt Iggy Pop nicht stehen. Zuletzt veröffentlichte er 2023 das Studioalbum EVERY LOSER – eine Rückkehr zu seinen lauten, wilden Wurzeln.

2025 haben Fans in Deutschland nun erneut die Möglichkeit, Iggy Pop live zu erleben – und damit einen Künstler, der seit den frühen 70er-Jahren für Energie, Experimentierfreude und kreative Unabhängigkeit steht. Seine Rückkehr markiert ein weiteres Kapitel in einer über 50 Jahre andauernden Karriere, die bis heute von Relevanz geprägt ist.

Alle Infos um seinen Auftritt beim Citadel Music Festival am Donnerstag in Berlin findet ihr hier:

Tickets

Tickets für Iggy Pop beim Citadel Music Festival gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, auf der offiziellen Website des Festivals, sowie auf Eventim zu kaufen. Stehplätze mit freier Platzwahl beginnen hier bei einem Preis von 83 Euro.

Zeiten und Support

Einlass ist ab 17:00 Uhr, Konzertbeginn um 19:00 Uhr. Zuerst starten Die Verlierer. Mit dem Main Act kann dann gegen 20 Uhr gerechnet werden.

Anfahrt

Anreise mit dem Auto oder Motorrad

Adresse: Zitadelle Spandau, Am Juliusturm, 13599 Berlin

Parken

In der Nähe der Zitadelle gibt es nur begrenzte Parkmöglichkeiten. Deshalb wird empfohlen, die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzutreten – sofern auf das Auto verzichtet werden kann. Vorzugsweise sollte man mit der U7 bis zur Haltestelle Zitadelle fahren.

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln

U-Bahn: Mit der Linie U7 bis zur Station „Zitadelle“ fahren. S-Bahn: Mit den Linien S75+9 bis zur Station „Spandau“ fahren. Bus: mit der Linie X33 sowie Fern- und Regionalbahn bis zur Station Bhf. Berlin-Spandau fahren. Die Fahrtzeit beträgt ca. 30 min. von Berlin-Mitte aus.

Wetter

Am Donnerstag (19.06.) sollen es in Berlin 22 Grad werden. Wechselnd bewölkt, abends jedoch Sonne. Da sollte ein klassischer Oberkörperfrei-Moment mit Iggy kein Problem sein.

