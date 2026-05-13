Ikkimel überrascht Fans: Zweite „Poppstar“-Release-Show in Dresden

600 Plätze, nur per Instagram-Fankanal: Tickets für Ikkimels zweite „Poppstar“-Release-Show in Dresden waren sofort weg. Was hinter dem exklusiven Konzert steckt.

Ikkimel überrascht mit einer zweiten Release-Show. Zur Veröffentlichung ihres neuen Albums „Poppstar“ spielt die Berlinerin nicht nur in ihrer Heimatstadt. Sie kündigte einen zweiten Termin an – und zwar in Dresden.

Dort will sie eine kleine Show im Club Tante Ju spielen. Die Venue hat eine Kapazität für 600 Personen. Für Ikkimel ist das exklusiv – schließlich brachte sie am ersten Mai etwa 9.000 Menschen auf dem Mariannenplatz zusammen.

Das kündigte die Sängerin auch selbst an: „So kleine Shows spiele ich nie wieder.“

Tickets nur über den Instagram-Fankanal

Der Auftritt wurde deshalb auch nur minimal beworben. Ikkimel postete das Datum und die Tickets ausschließlich über ihren Instagram-Fankanal. Inzwischen ist die Show auch auf der Veranstaltungswebsite Landstreicher-Konzerte zu sehen – jedoch bereits ausverkauft. Ihre andere Release-Show in Berlin im So36 ist ebenfalls ausgebucht, denn dort passen ebenfalls nur rund 800 Menschen rein.

Die Tickets gab es für 40 Euro im Bundle zu kaufen, inklusive CD und Schlüsselanhänger. Laut Sängerin soll die CD sogar nach Kokosnuss duften, wenn man darüber reibt – passend zu einer ihrer Singles auf dem neuen Album: „Kokosnuss“.

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Feministische Texte und Hyperpop-Beats

In ihren neuen Songs ist Ikkimel genauso provokant wie in ihren bisherigen Releases – und schafft es damit, eine starke Fanbase zu erhalten. Gefeiert wird sie besonders für ihre expliziten, feministischen Texte und schnellen Hyperpop-Techno-Beats. Sie ist also wirklich schon ein gefeierter Pop(p)star in Deutschland. Auf Spotify hat sie circa 2,5 Millionen monatliche Hörer:innen und auf Instagram verzeichnet sie rund 420.000 Follower:innen. Kein Wunder, dass die Locations mit nur 600 bis 800 Plätzen innerhalb kürzester Zeit ausverkauft waren.

Termine und Tour

Das neue Album erscheint am 15.05.2026. Die Release-Party in Berlin steigt am 26.05., in Dresden am 31.05. Auf richtige Tour geht Ikkimel ab November. Im Sommer tritt sie zudem auf einigen Festivals auf – zum Beispiel dem Schlossgrabenfest Darmstadt, dem Campus Festival Konstanz, Juicy Beats und weiteren.