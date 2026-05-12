Olivia Dean live in Berlin: Alle Infos zur Konzert in der Uber Arena

Einlass, Anfahrt, Setlist, Support: Alles, was ihr zum bereits ausverkauften Konzert wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Olivia Dean hat im letzten Jahr einen steilen Karriereweg hingelegt. Ihr neues Album „The Art of Loving“ brachte ihr den Durchbruch und sogar einen Grammy-Gewinn als beste Newcomerin ein. Am 12. Mai spielt sie im Rahmen ihrer Tour in Berlin. Hier alle Infos zum Gig im kompakten Überblick für euch.

Tickets: Preise und Verfügbarkeit

Das Konzert ist bereits ausverkauft. Über fanSALE sind eventuell noch Tickets aus dem Weiterverkauf erhältlich.

Location: Wo findet es statt?

Die Show findet in der Uber Arena statt, nachdem sie aus dem Tempodrom hochverlegt wurde. Adresse: Uber Platz 1.

Zeiten: Wann geht’s los?

Um 18:00 Uhr startet der Einlass in die Arena. Der offizielle Konzertstart mit Support-Act ist um 20:00 Uhr. Danach könnt ihr die Olivia Dean dann auf der Bühne gegen 21 Uhr erwarten. Sie wird eine rund anderthalbstündige Performance abliefern.

Support: Wer ist mit dabei?

Als Support in Berlin hat sie die Indie-Folk-Pop-Sängerin Alice Phoebe Lou mit am Start.

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Die Uber Arena liegt im Berliner Stadtteil Friedrichshain und ist gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. In fußläufiger Distanz befindet sich der Bahnhof Warschauer Straße mit S- und U-Bahn-Anschluss. Auch vom Ostbahnhof ist die Halle fußläufig erreichbar. Die Buslinien 140, 142, 147, 240, 248, 347 und N40 (Nachtbus) fahren ebenfalls zur Arena.

Anreise mit dem Auto & Parken

Mit dem Auto gelangt man über die A24 (Richtung Pankow) oder die A9 (über die A100, Ausfahrt Tempelhofer Damm) ins Stadtgebiet und von dort weiter nach Friedrichshain. Bei Großveranstaltungen ist wegen des erhöhten Verkehrsaufkommens mehr Zeit einzuplanen.

Direkt an der Halle befindet sich ein Parkhaus der Uber Arena, des Weiteren gibt es zwei CONTIPARK-Parkhäuser am Uber Platz sowie ein Parkhaus der East Side Mall gegenüber. Außerdem steht die DB BahnPark Tiefgarage am Ostbahnhof zur Verfügung.

Setlist: Auf welche Songs darf man sich freuen?

Welche Tracks Olivia Dean in Berlin performen wird, ist noch offen. Hier aber eine Tracklist, die sie auf ihrer Tour bisher gespielt hat.

1. „The Art of Loving (Intro)“

2. „Nice to Each Other“

3. „Lady Lady“

4. „So Easy (To Fall in Love)“

5. „Close Up“

6. „Let Alone the One You Love“

7. „Messy“

8. „UFO“

9. „Touching Toes“

10. „I’ve Seen It“

11. „Carmen“

12. „Echo“

13. „Time“

B Stage

14. „Loud“

15. „A Couple Minutes“

16. „The Hardest Part“

Main Stage

17. „Baby Steps“

18. „Ladies Room“

19. „Move On Up“ (Curtis-Mayfield-Cover)

20. „OK Love You Bye“

21. „It Isn’t Perfect But It Might Be“

22. „Dive“

23. „Man I Need“

Was gibt es noch zu beachten?

Rechtzeitig vor Ort sein zahlt sich aus. Die Uber Arena ist groß und es wird viel los sein. Plant etwas Zeit ein und kommt früher zur Location. Achtet zudem darauf, keine zu großen Taschen mitzubringen, da dies in den meisten Arenen verboten ist.