Ikkimel: Fans erfahren Albumtitel und Tour-Dates zuerst

Ikkimel hat's ihren „Bitches“ versprochen – und hält es: Donnerstag kommt der Albumtitel, der Tour-Vorverkauf startet. Wer zuerst klickt, sichert sich die besten Plätze.

Nachdem Ikkimel zuletzt eine neue Single anteaserte, die am 13. März erscheinen soll, folgt nun auch die Ankündigung des gesamten Albums.

Via Instagram-Story lädt sie ihre „Bitches“ – wie die Rapperin ihre Fans nennt – in ihre WhatsApp-Community ein. Dort schreibt Ikkimel: „Ich sags euch jetzt schonmal vor allen anderen: am Donnerstag um 9 erfahrt ihr sowohl den Albumtitel + wir gehen mit der TOUR raus. Da könnt ihr vor allen anderen schon Tickets kaufen.“ Neue Tour und neues Album sind also angesagt.

Provokation als Markenzeichen

Ikkimel wurde durch ihre provokanten und expliziten Texte bekannt; ihren Musikstil bezeichnet sie selbst als „Fotzenrap“. Ihre Fans feiern sie für ihre Offenheit, ihr Empowerment und das Aufbrechen von Geschlechterklischees.

Gleichzeitig wird sie von vielen für ihre Auftritte und Texte über Drogenkonsum kritisiert. Ihre erste EP „Aszendent Bitch“ erschien 2023, seitdem hat sie jedes Jahr neue Tracks veröffentlicht.

Kein Wunder, dass auch 2026 wieder ein Album erscheint. Den Titel wird sie am 12. März verraten – ihre Fans warten bereits gespannt darauf. Welche Songs die Platte enthalten wird, ist ebenfalls noch unklar.

Die Rapperin hat im vergangenen Jahr allerdings einiges veröffentlicht: Zuletzt erschienen im Oktober 2025 die Songs „MAMI“, „RAN AN DIE BULETTEN“ und „GIFTMORD“. Danach meldete sie sich erst Anfang Januar 2026 mit dem Feature „Bitch“ gemeinsam mit Katja Krasavice zurück.

Ob das Album die Singles aus dem Jahr 2025 beinhalten wird, ist nicht sicher, aber relativ wahrscheinlich – so lief es bei ihren bisherigen Album-Releases bereits ab. Trotzdem sind ihre Fans neugierig darauf, welche Songs noch auf der LP landen werden.

Die Titel ihrer bisherigen Platten – „ASZENDENT BITCH“, „HAT SIE NICHT GESAGT“ und „FOTZE“ – machen deutlich, dass auch der neue Albumtitel kaum enttäuschen dürfte.

Tour und Festivalsommer

Ikkimel wird 2026 viel unterwegs sein: Zum neuen Album geht sie direkt auf Tour, Tickets sind für ihre Fans ab Donnerstag, 12. März, erhältlich. Die Rapperin ist bekannt dafür, auf ihren Konzerten intensiv mit dem Publikum zu interagieren und Fans auch auf die Bühne zu holen. Bei ihrer vorherigen Tour verkleidete sie sich als Magierin und ließ ihre Crowd ihre Spucke trinken; der kontroverseste Moment während ihrer Shows war, als Zuschauer:innen auf der Stage in einen Käfig gesperrt wurden.

Darüber hinaus ist Ikkimel bereits im Line-up zahlreicher Festivals vermerkt. Sie wird beim Campus Festival, auf dem splash!, dem Deichbrand Festival, dem Superbloom und weiteren Open-Air-Veranstaltungen auftreten.