Ikkimel x MAC Cosmetics: „IT GIRL STATUS KIT“ jetzt erhältlich

Ikkimel bringt ihre exklusive MAC-Lip-Combo heraus: Das „IT GIRL STATUS Kit“.

Ikkimel steht schon mit dem nächsten Projekt in den Startlöchern. Im September letzten Jahres wurde sie das neue Gesicht von MAC Cosmetics – am heutigen Montag (01.06.2026) postet die Beauty-Brand, dass Ikkimels exklusive Lip-Combo ab sofort erhältlich ist.

Chartplatz 1 und ausverkaufte Arena-Tour

Die Berliner Rapperin ist bekannt für Techno-Beats, harte Lines und eine starke Meinung. Ihr am 15.05.2026 erschienenes zweites Album „POPPSTAR“ chartete direkt auf Platz 1 der Album-Charts. Nebenbei ist ihre Arena-Tour Monate vor Tour-Start bis auf wenige Städte bereits ausverkauft. Doch damit nicht genug: Aus Tempelhof in alle Douglas-Filialen. In der Instagram Story der Beauty-Brand wird geworben mit „MOST RECOGNIZED LIPS IN BERLIN / IKKIMEL WEARS MAC“.

Ikkimel bei der IFA 2026: Open-Air-Konzert im Sommergarten Berlin

Das IT GIRL STATUS Kit im Detail

Die exklusive Lippen-Kombination beinhaltet den Lipliner in der Farbe „Soar“ und den Lippenstift in der Farbe „Velvet Teddy“ – der damit wohl sein Comeback feiert, nachdem er im Jahr 2016 bereits einen absoluten Hype erlebte. Diese zwei Produkte gibt es fein verpackt unter dem Namen „IT GIRL STATUS“ – und das trifft Ikkimel wohl optimal. IT-Girl, Poppstar oder auch Mutter – für ihre Fans.

Kein Blatt vor dem Mund

Die 29-Jährige ist jedenfalls für eines bekannt: kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Umso mehr Begeisterung dürfte die erneute Kooperation mit der eher klassischen, seit 42 Jahren bestehenden Beauty-Marke auslösen, die weltweit in der Top-Liga spielt. Zur Ankündigung der Zusammenarbeit schrieb Ikkimel im letzten Jahr unter ihren Beitrag:

„Leute viele von euch haben’s schon mitbekommen MAMI HAT IHREN ERSTEN BRANDDEAL GEMACHT und ich sag euch jetzt auch wieso. MAC hat keine Angst vor geilen Frauen die sagen und machen was sie wollen. Alle anderen können sich x gehen.“

Und ganz offensichtlich bleibt sie dieser Meinung treu.

Festival-Saison 2026: Ikkimel, Ski Aggu und Filow übernehmen die Mainstages

Ab jetzt erhältlich

Das „M·A·CXIMAL IT GIRL STATUS KIT“ gibt es ab jetzt für 39 Euro bei Douglas, auch online zu erwerben. Ikkimel selbst hat zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Ankündigung zu dieser Kooperation gepostet – es lohnt sich also, das Produkt schnellstmöglich abzuchecken.