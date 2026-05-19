Ikkimel bei der IFA 2026: Open-Air-Konzert im Sommergarten Berlin

Ikkimel spielt am 5. September 2026 eine Open-Air-Show in der Hauptstadt. Hier alle Infos dazu.

Die IFA Berlin baut ihr Musikprogramm weiter aus: Nach Auftritten von BUNT. und Luciano wurde nun auch das „Ikkimel & Friends Open Air“ angekündigt. Die Berliner Rapperin tritt am 5. September 2026 auf der Bühne des Sommergartens auf. Bereits 2025 war Ikkimel Teil des Programms auf dem Berliner Messegelände.

Mit der Verpflichtung der Künstlerin setzt die IFA ihren Kurs fort, Entertainment und Technologie stärker miteinander zu verbinden. Der Sommergarten fungiert erneut als Open-Air-Areal parallel zur Technikmesse und spricht gezielt ein jüngeres Publikum an. Laut Veranstaltenden erhalten Besucher:innen mit dem Konzertticket zugleich Zugang zur Messe. Die IFA läuft vom 4. bis 8. September auf dem Berliner Messegelände.

Noch mehr Musik

Der Sommergarten gehört inzwischen fest zum Rahmenprogramm der IFA. In den vergangenen Jahren traten dort unter anderem Bryan Adams und Deine Cousine auf. Nach Angaben der Veranstaltenden kamen 2024 und 2025 zusammen mehr als 45.000 Leute zu den Shows unter freiem Himmel.

IFA-CEO Leif Lindner bezeichnete das Open-Air-Konzept als Möglichkeit, Technologie, Kultur und Lifestyle stärker zusammenzuführen und auch Menschen für die Messe zu gewinnen, die sonst keinen klassischen Technikbezug hätten.

Ikkimel: Mehr Song-Material in petto

Ikkimel ist also zum zweiten Mal in diesem Rahmen live zu erleben. 2025 hatte sie noch beim IFA-Gig ihr Debütalbum „Fotze“ im Gepäck, inzwischen ist ihre zweite Platte, „Poppstar“ draußen und kann ebenfalls ihr Live-Set ergänzenb.

Zu dem Debütnachfolger, der im Mai erschien, schrieb ME-Autorin Rebecca Spilker unter anderem: „14 Tracks, alle relevant, wenn auch schnell rausgehauen, wie mir scheint. Macht nix. Warum? Weil es nur am Rande um musikalische Innovation geht. Es geht ums Rausballern von Haltung und Wut. Und um das aggressive „So, das kriegst du zurück“.“

Große Tour und Festivalauftritte 2026

Parallel zur Albumveröffentlichung kündigte Ikkimel für November 2026 ihre bislang größte Headline-Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz an. Geplant sind mehrere Hallenshows sowie Festivalauftritte im deutschsprachigen Raum.

Unter anderem wird die Rapperin am 25. November in Frankfurt, am 27. in Düsseldorf und am 29. November in Berlin auftreten. Für die Shows gibt es aktuell keine Tickets mehr zu kaufen.