SSIO in Hannover: Setlist, Anfahrt & Infos zur Swiss Life Hall

SSIO tourt 2026 durch Deutschland – Hannover ist ausverkauft. Anfahrt, Einlass, Parkplätze und die mögliche Setlist: Hier findest du alle Konzert-Infos.

Bekannt für seinen trockenen Humor, G-Funk-Vibes und Punchlines zwischen Straßenrap und Comedy gehört SSIO seit Jahren zu den eigenständigsten Figuren im deutschen HipHop. Aktuell sorgt er erneut für Aufmerksamkeit: Sein Album „Nullkommaneun“ ist zehn Jahre nach Release überraschend wieder auf Platz Zwei der deutschen Albumcharts eingestiegen – ein Erfolg, der auch mit seiner laufenden Tour zusammenhängen dürfte.

2026 ist der Bonner nämlich wieder auf großer Hallentour unterwegs. Unter dem Titel „Die erste Tour nach Corona“ spielt er zahlreiche Shows im deutschsprachigen Raum und macht dabei am 28. März Halt in Hannover.

Tickets & Preise

Die Tickets lagen ursprünglich bei rund 60 bis 75 Euro. Mittlerweile sind jedoch alle Shows ausverkauft. Wer noch Karten sucht, muss daher auf Resale-Plattformen oder Rückläufer hoffen.

Zeiten

Einlass ist ab 18:30 Uhr, Konzertbeginn um 20:00 Uhr. Die Show dauert erfahrungsgemäß etwa zweieinhalb Stunden.

Anfahrt

Das Konzert findet in der Swiss Life Hall statt. Die Adresse lautet: Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 8, 30169 Hannover.

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln

Die Swiss Life Hall ist gut mit U-Bahn, S-Bahn oder Bus erreichbar. So gelangt man mit den Linien U3 oder U7 vom Hauptbahnhof oder Kröpcke in Richtung Wettbergen bis zur Haltestelle Stadionbrücke. Alternativ fährt die Buslinie 100 vom Kröpcke bis zur Haltestelle Sporthalle.

Zudem ist die Anfahrt mit der S-Bahnlinie 5 bis Bahnhof Linden/Fischerhof und anschließendem Umstieg in den Bus 200 bis zur Haltestelle Sporthalle gut möglich.

Mit dem Auto

Autofahrer:innen aus Richtung Hamburg oder Kassel nutzen die A7, fahren über Hannover Nord bzw. Herrenhausen und folgen dann der Ausschilderung Richtung Zentrum und Stadion bis zum Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg.

Wer hingegen aus Richtung Berlin oder Dortmund anreist, nimmt die A2 über die Ausfahrt Hannover-Herrenhausen, fährt weiter über Bremer Damm, Königsworther Platz und die Stadionbrücke direkt bis zur Halle.

Parken

Direkt am Stadion am Schützenplatz stehen rund 5.000 Parkplätze zur Verfügung, sodass Besucher:innen in der Regel genug Plätze finden. Dennoch empfiehlt es sich, früh anzureisen – besonders bei ausverkauftem Konzert –, um entspannt einen Parkplatz zu finden.

Mögliche Setlist

Eine offizielle Setlist gibt es vorab nicht. Basierend auf vorherigen Tour-Stops könnten neben Songs des neuen Albums folgende Titel auf der Setlist stehen: