SSIO in Frankfurt: Alles zur Show – Setlist, Anfahrt & Tickets

„Nullkommaneun“ ist zurück in den Charts – und SSIO auf Tour. Was du zur Show in Frankfurt wissen musst: Setlist, Parken, ÖPNV und mehr.

Bekannt für seinen trockenen Humor, G-Funk-Vibes und Punchlines zwischen Straßenrap und Comedy gehört SSIO seit Jahren zu den eigenständigsten Figuren im deutschen HipHop. Aktuell sorgt er erneut für Aufmerksamkeit: Sein Album „Nullkommaneun“ ist zehn Jahre nach Release überraschend wieder auf Platz Zwei der deutschen Albumcharts eingestiegen. Dieser Erfolg hängt auch mit seiner aktuellen Tour zusammen. 2026 ist der Bonner auf großer Hallentour unterwegs. Unter dem Titel „Die erste Tour nach Corona“ spielt er zahlreiche Shows im deutschsprachigen Raum. Am 29. März macht er Halt in Frankfurt am Main.

Tickets & Preise

Die Tickets lagen ursprünglich bei rund 60 bis 75 Euro. Mittlerweile sind alle Shows ausverkauft. Wer noch Karten sucht, muss auf Resale-Plattformen oder Rückläufer hoffen.

Zeiten

Einlass ist ab 17:30 Uhr, Konzertbeginn um 19:00 Uhr. Die Show dauert erfahrungsgemäß etwa zweieinhalb Stunden.

Anfahrt

Das Konzert findet in der Jahrhunderthalle Frankfurt statt. Die Adresse lautet: Pfaffenwiese 301, 65929 Frankfurt am Main.

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln

Die Halle ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Vom Frankfurter Hauptbahnhof oder Wiesbaden fährt man mit der S-Bahn – Linie S1 oder S2 – bis Frankfurt-Höchst. Dort steigt man in Bus 53 oder 54 um. Beide Linien fahren direkt zur Jahrhunderthalle. Alternativ fährt man bis zur Station Farbwerke/Jahrhunderthalle und geht von dort etwa 7 Minuten zu Fuß.

Mit dem Auto

Mit dem Auto erreicht man die Jahrhunderthalle über die A66. Von Wiesbaden oder Frankfurt-West kommend nimmt man die Abfahrt Kelkheim/Jahrhunderthalle und folgt der Beschilderung zum Veranstaltungsgetände. Bei Stau auf der A66 empfiehlt es sich, bis zur Ausfahrt Zeilsheim weiterzufahren. Dort führen Hinweisschilder „Jahrhunderthalle“ direkt ans Ziel.

Parken

Direkt vor der Jahrhunderthalle stehen etwa 1.300 Parkplätze zur Verfügung. Sie sind bei öffentlichen Veranstaltungen in der Regel ab drei Stunden vor Beginn geöffnet. Das Parken kostet ca. 8 € vor Ort. Die Plätze sind gut ausgeschildert und liegen nur wenige Schritte vom Haupteingang entfernt.

Mögliche Setlist

Eine offizielle Setlist gibt es vorab nicht. Basierend auf vorherigen Tour-Stops könnten neben Songs des neuen Albums folgende Titel auf der Setlist stehen: