I’ll Be Back“: Arnold Schwarzenegger rockt mit BossHoss für den Klimaschutz

Arnold Schwarzenegger stand beim „Austrian World Summit“ nicht nur als Veranstalter und Redner auf der Bühne – sondern erstmals auch als Musiker. Gemeinsam mit der siebenköpfigen Berliner Band The BossHoss um Alec Völkel und Sascha Vollmer präsentierte der 77-Jährige die Klimaschutz-Single „I’ll be back“. Der Titel, inspiriert von seinem ikonischen „Terminator“-Zitat, wurde bereits am 30. Mai veröffentlicht, nun feierte er in Wien sein Live-Debüt.

Ein Song mit Message

„I’ll be back“, sagte Schwarzenegger diesmal nicht als Drohung, sondern als Versprechen für den Klimaschutz. Die Band und der Schauspieler traten bei der neunten Ausgabe der internationalen Klimakonferenz auf, die Schwarzenegger jährlich veranstaltet. Alle Einnahmen würden an Schwarzeneggers „Climate Initiative“ gehen, wie Alec Völkel der „Bild“ bekannt gab. Der Song soll ein Weckruf sein – genauso wie seine Rede.

Bevor er sich aber dem eigentlichen Thema in der Rede widmete, kommentierte Schwarzenegger die innenpolitische Lage in Österreich: „Es ist wirklich etwas Besonderes, wenn man hier her kommt und Jahr für Jahr sieht man einen neuen Kanzler. Unglaublich ist das hier in Österreich.“ Gleichzeitig lobte er aber den neuen Bundeskanzler Christian Stocker, sowie seinen langjährigen Freund Tony Blair: „Sie sind einer meiner Umwelthelden.“

Arnold Schwarzenegger: „Hört auf zu jammern“

Dann wurde er deutlich: „Hört auf zu jammern, das bringt überhaupt nichts.“ Und weiter: „Wir brauchen Helden, nicht Jammerer. Wir brauchen Lösungen, nicht Klagen.“ Seine Message: Aktiv werden– jeder könne beitragen. „Sie müssen kein Präsident sein, um die Welt zu verändern.“

Schon als republikanischer Gouverneur von Kalifornien 2003 bis 2011 setzte sich Schwarzenegger für den Umweltschutz ein, trotz mangelnder Unterstützung aus Washington, wie er erzählt. „Keiner war interessiert am Klimaschutz“, erinnerte er sich an die Zeit unter der Bush-Regierung und betont dabei die Wichtigkeit von kommunaler und lokaler Politik.