Er lieh Filmgrößen wie Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone und John Travolta seine Stimme. Nun ist der deutsche Synchronsprecher Thomas Danneberg tot. Am 30. September verstarb er im Alter von 81 Jahren.

Die Nachricht teilte sein Kollege Charles Rettinghaus in einem Instagram-Post mit. Der Synchronsprecher bezog sich dabei auf Dannebergs Frau Leni. Ihr Ehemann sei in deren Anwesen am Berliner Wannsee „an den Folgen eines Schlaganfalls“ gestorben, verkündete seine Partnerin außerdem gegenüber der „Bild“-Zeitung.

Rettinghaus bezeichnet seinen Freund und Kollegen als „eine der größten deutschen Synchronstimmen in unserem Land“, der den Schauspielern in der deutschen Film-Version „so tolles Leben eingehaucht“ habe. Er sei für ihn immer eine Legende gewesen, so der Synchronsprecher, der unter anderem die deutsche Stimme von Jamie Foxx ist, in seinem Video.

Zum Schluss seines Beitrags wendet sich Rettinghaus an Filmverleiher und Sender: „Hört auf, ihn imitieren zu wollen, jemanden finden zu wollen, der vielleicht genauso klingt wie er oder vielleicht sogar noch die KI einzusetzen. Habt Respekt vor dem Menschen Thomas Danneberg, vor der Legende Thomas Danneberg und vor dieser einzigartigen Stimme Thomas Danneberg“. Stattdessen sollten sie Stimmen suchen, die sich abzeichnen und klarmachen, „dass diese Legende nicht mehr weiterspricht“, so Rettinghaus in seinem Abschiedsclip.