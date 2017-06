Im neuen Video von The xx spielt auch ein „Stranger Things“-Star mit

Am Wochenende traten The xx beim Glastonbury Festival 2017 auf, jetzt veröffentlichen sie ein neues Video. Im Clip zu ihrer dritten neuen Single „I Dare You“ sind nicht nur Romy Madley Croft, Oliver Sim und Jamie Smith zu sehen, sondern, als eigentliche Hauptdarsteller, auch Millie Bobby Brown (Eleven aus „Stranger Things“), Ashton Sanders („Moonlight“), Paris Jackson, Ernesto Carvantes und Lulu.

Das Video zu „I Dare You“ wurde in Los Angeles gedreht, spielt ebenda und beginnt damit, dass das von Millie Bobby Brown gespielte Mädchen ihren Schulbus verpasst. Der Clip soll, so The xx, ihr Liebesbrief an Los Angeles sein, „a city close to our hearts, where we wrote and recorded parts of our album I SEE YOU“.

Regie führte Alasdair McLellan, der dafür mit Raf Simons im Auftrag von Calvin Klein zusammenarbeitete.

Das dritte Album von The xx, I SEE YOU, erschien im Januar 2017.

Im September 2017 treten The xx in Deutschland auf drei Festivals auf:

10.09. Berlin, Lollapalooza

14.-16.09. Baden Baden, SWR3 New Pop Festival

15.09. Göttingen, NDR2 Soundcheck Neue Musik Festival