Immergut Festival 2020 bestätigt erste Bands – mit Shame und The Düsseldorf Düsterboys

Popkolumne, Folge 48

Warum Politik zu den „Golden Globes“, aber leider nicht auf Laura Sophies TikTok-Account gehört: Die Popwoche im Überblick

„More Than Words“: Warum Australier Russell Crowe den Golden Globes fernblieb, weshalb man sich über Teenie-Influencerin Laura Sophie nicht über alle Maßen beömmeln sollte und wieso es für sie unerklärlich ist, dass The Chap nicht alle abfeiern, erklärt Julia Lorenz in ihrer Neujahrsauftaktausgabe unsere Popkolumne.