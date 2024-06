Kinder aus Auto befreit, während Eltern auf dem „Immergut“-Festival feierten

Die Feuerwehr musste eine Scheibe einschlagen, um die verstörten Kids aus dem Wagen zu befreien.

Vom 30. Mai bis zum 1. Juni fand in Neustrelitz, Mecklenburg-Vorpommern das „Immergut“-Festival statt. Bis zu 5000 Besucher:innen lockte das Musik-Festival über die drei Tage an. So auch die Eltern von zwei Kindern, die ihre Sprösslinge in der Nacht von Freitag (7. Mai) auf Samstag (8. Mai) dafür im Auto zurückließen. Einsatzkräfte mussten den Wagen aufbrechen, um die verängstigten Kinder zu befreien. Das Alter der beiden Kinder ist nicht bekannt.

Panische und weinende Kinder

Während Mami und Papi sich auf dem „Immergut“-Festival amüsierten, waren die Kinder im Auto auf einem Parkplatz des Geländes eingesperrt. Ein Passant bemerkte die zwei im Vorbeigehen und rief daraufhin gegen 01:50 Uhr die örtliche Polizei. Zu diesem Zeitpunkt soll von den Eltern keine Spur gewesen sein, wie die Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern in einer Pressemitteilung schildert. Die Kinder, vermutlich verstört und verängstigt, sollen im Auto panisch geschrien und geweint haben.

Die Feuerwehr schlug in Absprache mit der Polizei ein Fenster des Wagens ein, um die Kinder daraus zu befreien. Kurze Zeit später konnte der 60-jährige Vater auf dem Festivalgelände ausfindig gemacht und zu ihnen gebracht werden. Die Mutter, heißt es in der Mitteilung, soll die Veranstaltung bereits einige Stunden vor dem Einsatz mit unbekanntem Ziel verlassen haben – offensichtlich ohne ihre im Auto eingeschlossenen Kinder mitzunehmen. Nachdem die Kinder befreit waren, wurden sie medizinisch versorgt.

Das blüht den Party-Eltern:

Das „Immergut“-Festival reagiert asap auf die Horror-Aktion und schloss den Vater von der Veranstaltung aus. Die Polizei informierte zudem das zuständige Jugendamt und leitete strafrechtliche Ermittlungen gegen die Eltern wegen Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht ein. „Unter Einfluss von Alkohol oder Drogen stand der Mann nicht. Den Kindern ging es später den Umständen entsprechend gut“, fügt die Polizei hinzu.

Warum die Eltern ihre Kinder im Auto zurückließen, ist nicht geklärt, immerhin schreibt der Veranstalter in der Hausordnung: „Wir sind ein kinderfreundliches Festival.“ Und: „Kinder im Alter von 0 bis 11 Jahren erhalten freien Eintritt zum Festivalgelände.“ Die Eltern hätten ihre Kinder also auch einfach mitnehmen können oder zum Beispiel behütet bei Oma und Opa unterbringen können, denn ein Festival ist sowieso „kein geeigneter Platz für (Klein)-Kinder“, wie es auf der „Immergut“-Website heißt.