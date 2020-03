View this post on Instagram

🔝Was ist jetzt, #Immergut2020? Jetzt ist Zeit für Entscheidungen – Zeit für einen Blick nach vorn: Das Immergut Festival zieht in diesem Jahr vom Mai in den September. Da die Covid-19-Pandemie auch uns in Europa eingenommen hat und es in den nächsten Tagen und Wochen mit keiner bzw. nur geringer Anpassung der aktuellen Restriktionen zur Eindämmung des Virus zu rechnen ist, können auch wir weder gemeinsam zusammensitzen und das Festival vorbereiten, fixe Pläne mit unseren Dienstleister*innen schmieden, (inter)nationalen Künstler*innen die Reise koordinieren, in Neustrelitz gemeinsam an Bauwagen und Gestaltungselementen werkeln, noch uns in Festivalstimmung bringen. All das und ein bis auf weiteres bestehendes Verbot von Veranstaltungen des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte haben uns dazu gebracht, das Festival zu verschieben. Aber da wir den Festivalsommer nicht so mir-nichts-dir-nichts aufgeben wollen, konnten wir mit vielen Dienstleister*innen, Partner*innen und Künstler*innen einen Ausweichtermin finden und freuen uns, das 21. Immergut Festival vom 3.-5. September 2020 an gewohntem Ort stattfinden lassen zu können. Wir sind gerade in den letzten Gesprächen mit den Künstler*innen und ein Großteil hat schon zugesagt auch im September mit dabei zu sein. Mehr gibt's dazu in Kürze. Wir würden uns freuen, wenn auch ihr mit uns diesmal nicht den Beginn sondern den Abschluss der Festivalsaison feiert. Wer von euch im September leider nicht mehr kommen kann oder will, hat bis zum 30. April 2020 die Chance, die Festivalkarte in eine Karte fürs Immergut 2021 umzutauschen, sie in eine Spende an uns als gemeinnützigen Verein umzuwandeln oder zurückzugeben. Mehr dazu findet sich im Link in unserer Bio. #WasIstJetzt, Immergut 2020? Jetzt ist Zeit fürs Zuhause bleiben, Zeit fürs Innehalten und Mithelfen, die Pandemie einzudämmen, aber auch Zeit für noch längere Vorfreude aufs Immergut 2020, Zeit für Hoffnung auf eine baldige Besserung und einen Sommer im Freien. Liebe Grüße und bleibt gesund, Euer immergutrocken e.V. #immergut #festival #septemberwirdimmergut #neustrelitz #mecklenburgvorpommern #mecklenburgischeseenplatte #festivalsaison #festivalsstandunited