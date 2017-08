In Grizzly Bears neuem Video spielt ein „Harry Potter“-Star mit

Grizzly Bear haben ihrem neuen Song „Mourning Sound“ ein Video verpasst. Die Hauptrolle darin spielt die aus den „Harry Potter“-Filmen und „Brügge sehen und sterben“ bekannte Clémence Poésy. Regie führte Beatrice Pegard.

„Mourning Sound“ gab es zuvor bereits als Stream zu hören, ebenso Grizzly Bears neue Songs „Three Rings“, „Four Cypresses” und „Neighbors“.

PAINTED RUINS ist das fünfte Album von Grizzly Bear und erscheint fünf Jahre nach dem Vorgänger SHIELDS am 18. August 2017. Die Platte wurde unter Regie von Bassist und Produzent Chris Taylor größtenteils in den Allaire Studios in Upstate New York aufgenommen sowie in Los Angeles: Er, Chris Bear und Ed Droste leben mittlerweile dort, Daniel Rossen in Santa Fe. Ursprünglich stammen Grizzly Bear aus Brooklyn.

Am 12. Oktober treten Grizzly Bear in der Berliner Columbiahalle auf.

Die Tracklist von Grizzly Bears neuem Album „PAINTED RUINS“ liest sich wie folgt:

Wasted Acres Mourning Sound Four Cypresses Three Rings Losing All Sense Aquarian Cut-Out Glass Hillside Neighbors Systole Sky Took Hold