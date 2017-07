„Infinity War“-Trailer: The Avengers vs Thanos

Seit fast 10 Jahren und dem Kinostart von „Iron Man“ dominieren die Marvel Studios das Kino. Mit Filmreihen, die eher einer Serie gleichen, deren einzelne Episode 200 Millionen Dollar kosten und ein Vielfaches davon an den Kassen einspielen. Die Junkies, die der Hype hervorgebracht hat, werden 2018 mit dem „Infinity War“ belohnt. Kinostart ist der 26. April 2018.

In dem Film laufen alle bisherigen Handlungsstränge aus 17 bisherigen Filmen zusammen. Die Avengers kämpfen in dem Film gegen Thanos, der sich bereits 2012 im ersten Treffen von Iron Man, Thor, Caps und Hulk ankündigte. Der Hype und der Kassenerfolg für „The Avengers: Infinity War“ ist bereits jetzt garantiert. Es stellt sich nur die Frage, ob die Russo-Brüder auf den Regiestühlen auch einen Film drehen, der sich am Ende nicht nur wie ein Marvel-Best-of oder ein langer Trailer anfühlt.

Den ersten Trailer zum Film könnt Ihr Euch hier anschauen, allerdings vorerst nur als Leak, der gerade auf YouTube herumgereicht wird. Sobald der Trailer in besserer Qualität freigegeben ist, ergänzen wir: