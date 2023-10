Die Fantastischen Vier live 2024: Tickets, Termine, Vorverkauf

Neues Album, neue Tour: Alles, was man zu den Fanta 4 im Jahr 2024 wissen muss

Ganz schön langer Vorlauf: Die Fantastischen Vier kündigen jetzt schon für Oktober 2024 (!) ihr kommendes Album mit dem Namen „Long Player“ an (Veröffentlichung dann am 04.10.2024) sowie den Vorverkauf für ihre ab Dezember 2024 startende Arena-Tour: Die „Long Player On Tour“ startet am 01.12.2024.

Der Vorverkauf für „Long Player on Tour“ sowie die Vorbestellung des Studioalbums startet für Mitglieder des Fanclubs „FantiTown“ am Sonntag, den 29.10.2023.

Daten zum öffentlichen Vorverkauf:

– Ab Montag, 30.10.2023 (10:00 Uhr) im Ticketshop der Band auf shop.diefantastischenvier.de.

– Ab Mittwoch, 01.11. (10:00 Uhr) exklusiv bei Ticketmaster

– Ab Freitag, 03.11. an allen bekannten Vorverkaufsstellen

Tourdaten – Long Player On Tour

01.12.2024 – Würzburg – tectake Arena

02.12.2024 – Frankfurt am Main – Festhalle

04.12.2024 – Hannover – ZAG Arena

05.12.2024 – Köln – Lanxess Arena

06.12.2024 – Zürich – Hallenstadion (CH)

07.12.2024 – Freiburg im Breisgau – SICK Arena

10.12.2024 – Leipzig – QUARTERBACK Immobilien Arena

11.12.2024 – Hamburg – Barclays Arena

12.12.2024 – Bremen – ÖVB-Arena

14.12.2024 – Luxemburg – Rockhal (LUX)

15.12.2024 – München – Olympiahalle

17.12.2024 – Oberhausen – Rudolf-Weber-Arena

18.12.2024 – Berlin – Mercedes-Benz Arena

20.12.2024 – Wien – Stadthalle (A)

21.12.2024 – Nürnberg – Arena Nürnberg Versicherungen

22.12.2024 – Stuttgart – Hanns-Martin-Schleyer- Halle

Ticketanbieter Übersicht

So, 29.10.2023 FantiTown Member Sale

Mo, 30.10.2023 Fanta4-Shop shop.diefantastischenvier.de

Mi, 01.11.2023 Ticketmaster

Fr, 03.11.2023 Eventim und alle bekannten Vorverkaufsstellen