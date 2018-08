Interpol haben ein neues Video veröffentlicht. Der Beinahe-Kurzfilm zum Song „If You Really Love Nothing“ wurde von Hala Matar in LA gedreht. Mit zu sehen sind Finn Wittrock und Kristen Stewart in einer alkoholisierten Gefühlsachterbahn in einer verrauchten Bar.

Zu Beginn steigt die hinreißende Stewart aus einem Kofferraum, mogelt sich zusammen mit dem männlichen Protagonisten Wittrock am Türsteher vorbei, klettert auf Tische, klaut sich Essen, küsst die Männer reihum und richtet allgemeines Chaos an. Am Ende fährt eine grinsende Stewart im geklauten Auto davon.

Neue Single zum neuen Album

Auch interessant Interpol kündigen Welttournee an – zwei Termine in Deutschland „If You Really Love Nothing“ ist nach „The Rover“ die zweite Single, die als Vorbote des neuen Interpol-Albums MARAUDER veröffentlicht wurde. Die Platte ist am 24. August 2018 erschienen, unsere Rezension findet Ihr hier.

Mit den Songs ihres neuen Werks gehen die Indie-Rocker aus New York City auch auf Welttournee. Im November sind Interpol für zwei Termine in Deutschland.

Interpol: Hört „MARAUDER“ hier im Stream

Seit Freitag könnt Ihr Interpols Neuerscheinung im Stream hören oder kaufen, zum Beispiel auf Amazon.de oder in einem Plattenladen Eurer Wahl.

Bestellt Interpols MARAUDER jetzt auf Amazon.de