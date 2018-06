Interpol kündigen Welttournee an – zwei Termine in Deutschland

Am Donnerstag hatten Interpol ihr neues Album angekündigt. In einer in Mexiko City inszenierten und weltweit im Stream übertragenen Pressekonferenz stellten sie nicht nur dessen Titel MARAUDER und ein paar Details, sondern auch ihre neue Single „The Rover“ vor.

https://www.youtube.com/watch?v=3KmIMuLh4Vs Video can’t be loaded: Interpol – The Rover (https://www.youtube.com/watch?v=3KmIMuLh4Vs)

Entstanden sind die neuen Songs im New Yorker Proberaum der Yeah Yeah Yeahs. Produziert wurde MARAUDER von Dave Fridmann (Flaming Lips, Spoon, MGMT und Mogwai). Angeblich soll der neue Sound Rock mit 80er-Jahre-Funkeinflüssen verbinden. Zudem sollen die Songs sehr viel biographischer als früher sein.

Das Cover zeigt die Pressekonferenz von Elliot Richardson aus dem Jahr 1973, die damals die Watergate-Affäre ins Rollen brachte. Ob Interpols sechstes Studioalbum genauso geschichtsträchtig wird, muss sich zeigen. Selbst davon live überzeugen könnt Ihr Euch im November, denn dann kommen Interpol für zwei Konzerte nach Deutschland.

Im Rahmen ihrer Welttournee, die am 25. Juni beim Arena Wien Open Air beginnt und am 29. November in Paris endet (plus Heimspiel im New Yorker Madison Square Garden am 16. Februar 2019), treten Interpol in Hamburg und Berlin auf:

11/23 – Hamburg, DE @ Mehr! Theater

11/25 – Berlin, DE @ Tempodrom

Als Support tritt Nilüfer Yanya auf. Die Tickets kosten rund 42 Euro, der Vorverkauf hat bereits begonnen.

MARAUDER soll am 24. August 2018 erscheinen. Das bisher letzte Album von Interpol EL PINTOR erschien 2014. Ihr Debüt TURN ON THE BRIGHT LIGHTS feierte 2017 15-jähriges Jubiläum.