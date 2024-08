Irischer Singer-Songwriter Talos im Alter von 37 Jahren verstorben

Der frühe Tod von Eoin French, bekannt als Talos, erschüttert die irische Musikszene.

Die Musikwelt trauert um Eoin French, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Talos. Der 37-Jährige verstarb am frühen Morgen des 11. August 2024 in seiner Heimatstadt Cork. Wie seine Familie bestätigte, schlief er friedlich nach kurzer Krankheit ein, umgeben von seinen Liebsten.

Talos Familie veröffentlichte eine Stellungnahme auf den sozialen Medien des Musikers, in der sie ihre tiefe Trauer und ihren Verlust ausdrückte. „Eoin war eine wunderschöne Seele, ein wahrer Künstler, ein Sohn, Ehemann, Vater und Freund. Wir sind zutiefst erschüttert über seinen Verlust.“ In der Mitteilung versicherte die Familie, dass Talos musikalisches Erbe weiterleben wird: „Es war Eoins Wunsch, dass neue Musik von Talos in Zukunft mit euch allen geteilt wird.“

Als Talos feierte French 2017 mit seinem Debütalbum WILD ALEE erste Erfolge, gefolgt von FAR OUT DUST im Jahr 2019. Sein letztes Werk DEAR CHAOS erschien 2022 und hinterließ bei seinen Hörern einen bleibenden Eindruck. Sein Künstlername, inspiriert von der griechischen Mythologie, verweist auf Talos, einen bronzenen Riesen, der die Insel Kreta vor Eindringlingen schützte.

Nach der Bekanntgabe seines Todes äußerten sich viele Kollegen und Wegbegleiter zutiefst betroffen. Danny O’Reilly von The Coronas schrieb: „So traurig, das zu hören. Liebe an Eoins Familie und Freunde.“ RuthAnne fügte hinzu: „Herzzerreißende Nachrichten. Ruhe in Frieden, Eoin. Danke für deine Musik, die für immer weiterleben wird.“ Auch die Band Beoga verabschiedete sich: „Ruhe in Frieden, Eoin, ein großartiger Künstler und eine schöne Seele.“

Ein Wiederkehrendes Bild in Talos Musik ist das Zusammenspiel von Licht und Dunkelheit. Besonders sein Song „The Light Upon Us“ aus dem Album FAR OUT DUST befasste sich mit der Vergänglichkeit und der Akzeptanz des Unvermeidlichen: „Es heißt ‚The Light Upon Us‘, aber das Licht ist nicht positiv. Es ist ein Licht, das Dinge auslöscht. Manchmal müssen Dinge zerstört werden, um Platz für Neues zu schaffen.“