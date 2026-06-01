Linkin Park Hamburg: Clipse als Vorband und Fischbrötchen inklusive

Zwei Konzerte, Clipse und Phantogram als Vorband und ein Fischbrötchen-Pop-up – Linkin Park verwandeln Hamburg im Juni in ein dreitägiges Musikfestival.

Leadsänger-Wechsel führen oft zu negativen Reaktionen bei Fans. Früher war eben meistens alles besser. Im Falle von Linkin Park scheint der Wechsel jedoch einen regelrechten neuen Hype ausgelöst zu haben. Das neue Album „From Zero“ debütierte auf Platz eins in zehn Ländern und landete auf Platz 2 der Billboard 200. Emily Armstrong singt zusammen mit Mike Shinoda die Band zurück in vertraute Sphären.

Wer den einzigartigen Linkin-Park-Sound aus Rock, Rap und mittlerweile auch Metal-Shouts live erleben will, kann das jetzt auch in Deutschland tun. Am Montag, den 1. Juni, geht es in Hamburg los, direkt gefolgt vom 3. Juni. Vorband beider Hamburger Abende werden Phantogram und Clipse sein – zwei Bands, die selbst ihre Konzerthallen füllen. Während Phantogram mit verzerrten Gitarren und Synth-Shoegaze besticht, bereitet Clipse mit Rap und dunklen Beats vor. Das Duo bestehend aus Pusha T und No Malice ist eine sowohl namentlich als auch musikalisch interessante Vorband.

Damit werden die Konzerte zu einem größeren Ereignis, das mit seiner musikalischen Breite eher an einen Festivalauftritt erinnert.

Fischbrötchen und Fan-Hangout

Fans bekommen aber nicht nur guten Musikgeschmack geboten. Auch die Geschmacksknospen kommen auf ihre Kosten – denn es gibt Fischbrötchen. Ja, richtig gelesen. Linkin Park betreibt vom 1. bis 3. Juni einen Fischbrötchen-Pop-up am Kamp 13 und versorgt alle Fans mit der Hamburger Spezialität. Wer es zwischen den zwei Konzerten nicht abwarten kann, darf am 2. Juni beim Fan-Hangout bei Pizza und Karaoke in der Großen Freiheit 40 feiern. Hamburg taucht damit in den ersten drei Tagen des Juni vollends ins Linkin-Park-Fieber ein.

Rock am Ring, Rock im Park und München

Wem die Reise in die Hansestadt zu weit ist, kann sich auf weitere Konzerte der Band freuen. Besucher:innen von Rock am Ring und Rock im Park kommen am 5. bzw. 7. Juni auf ihre Kosten. Der Deutschlandausflug endet anschließend in der Allianz Arena in München am 11. und 12. Juni.

Das Wetter in Hamburg verspricht für die Auftrittzeiten ungewöhnlich trocken zu bleiben – Fans können also auch ohne Regencape „The Emptiness Machine“ mitsingen. Denkt daran, nach einem Fischbrötchen mit rohen Zwiebeln ein Kaugummi nachzuschieben, um die Partner:in nicht schon während des Vorbands zu verlieren. Sowie dem Gegenüber im Moshpit wieder auf die Beine zu helfen.