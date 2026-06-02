Linkin Park in Hamburg: Setlist, Fotos und Videos vom 1.6.

Linkin Park eröffnete ihre Hamburg-Konzerte im Volksparkstadion mit Hamburger-Liebe und Deutschkünsten. Alle Songs der Setlist im Überblick.

Linkin Park spielt zwei Nächte in der Hansestadt. Den Auftakt machte die Band am 1. Juni im Volksparkstadion. Im Rahmen ihrer „From Zero World Tour“ folgt ein zweiter Auftritt in Hamburg am 3. Juni, bevor Linkin Park in der Allianzarena in München am 11. und 12. Juni ebenfalls zweifach auftreten. Zwischendurch warten noch die Festivalbühnen von Rock am Ring und Rock im Park auf die US-Amerikaner.

Die ausverkaufte Show startete mit einem humorvollen Intro auf Tape: „I’d like a Hamburger.“ Damit huldigt Linkin Park ihre Hamburg-Fans, bevor sie in die Show einstiegen. Bereits bei früheren Konzerten hatte die Band mit lustigen Intros bewiesen, dass sie Sinn für Humor hat. Ob mit Peter Wackels „Wir wollen doch nur Feiern“ in Frankfurt 2025 oder jetzt „I’d like a Hamburger“ in Hamburg: Linkin Park nehmen sich selbst nicht zu ernst. Eine besondere Überraschung: Mike Shinoda hatte eine Dankesrede fürs Publikum vorbereitet – und trug sie auf Deutsch vor.

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Fotos und Videos aus dem Volksparkstadion finden sich bereits im Netz.

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Dramaturgie

Nach dem Intro startet die Hauptshow: Wie gewohnt ist die Setlist in vier Akte eingeteilt, ergänzt durch ein Intro vom Band und eine ausgiebige Zugabe von drei Songs. Linkin-Park-Klassiker wie „Numb“ vermischen sich mit neuen Songs wie „Up from the Bottom“. In Hamburg eröffnete „Lying From You“ erstmals das Set. Die vollständige Setlist vom 1. Juni:

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Intro vom Tape:

Piranha (The Prodigy)

I’d Like a Hamburger (Parry Gripp)

Akt 1:

Tape: Inception Intro B

1. Lying From You

2. Crawling

3. Up From the Bottom

4. New Divide

5. The Emptiness Machine

Akt 2:

Tape: Creation Intro B

6. The Catalyst

7. Burn It Down

8. Stained

9. Where’d You Go

10. Waiting for the End

11. A Place for My Head

12. Two Faced

13. Joe Hahn Solo

14. When They Come for Me / Remember the Name

15. Unshatter

16. One Step Closer

Akt 3:

Tape: Break/Collapse

17. Lost

18. Breaking the Habit

19. Good Things Go

20. What I’ve Done

Akt 4:

Tape: Kintsugi

21. Overflow

22. Over Each Other

23. Numb

24. In the End

25. Faint

Zugabe:

Tape: Resolution Intro B

26. Papercut

27. Heavy Is the Crown

28. Bleed It Out

Tape: Pass the Mic (Beastie Boys)