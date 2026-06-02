Linkin Park in Hamburg: Setlist, Fotos und Videos vom 1.6.
Linkin Park eröffnete ihre Hamburg-Konzerte im Volksparkstadion mit Hamburger-Liebe und Deutschkünsten. Alle Songs der Setlist im Überblick.
Linkin Park spielt zwei Nächte in der Hansestadt. Den Auftakt machte die Band am 1. Juni im Volksparkstadion. Im Rahmen ihrer „From Zero World Tour“ folgt ein zweiter Auftritt in Hamburg am 3. Juni, bevor Linkin Park in der Allianzarena in München am 11. und 12. Juni ebenfalls zweifach auftreten. Zwischendurch warten noch die Festivalbühnen von Rock am Ring und Rock im Park auf die US-Amerikaner.
Die ausverkaufte Show startete mit einem humorvollen Intro auf Tape: „I’d like a Hamburger.“ Damit huldigt Linkin Park ihre Hamburg-Fans, bevor sie in die Show einstiegen. Bereits bei früheren Konzerten hatte die Band mit lustigen Intros bewiesen, dass sie Sinn für Humor hat. Ob mit Peter Wackels „Wir wollen doch nur Feiern“ in Frankfurt 2025 oder jetzt „I’d like a Hamburger“ in Hamburg: Linkin Park nehmen sich selbst nicht zu ernst. Eine besondere Überraschung: Mike Shinoda hatte eine Dankesrede fürs Publikum vorbereitet – und trug sie auf Deutsch vor.
Fotos und Videos aus dem Volksparkstadion finden sich bereits im Netz.
Dramaturgie
Nach dem Intro startet die Hauptshow: Wie gewohnt ist die Setlist in vier Akte eingeteilt, ergänzt durch ein Intro vom Band und eine ausgiebige Zugabe von drei Songs. Linkin-Park-Klassiker wie „Numb“ vermischen sich mit neuen Songs wie „Up from the Bottom“. In Hamburg eröffnete „Lying From You“ erstmals das Set. Die vollständige Setlist vom 1. Juni:
Intro vom Tape:
Piranha (The Prodigy)
I’d Like a Hamburger (Parry Gripp)
Akt 1:
Tape: Inception Intro B
1. Lying From You
2. Crawling
3. Up From the Bottom
4. New Divide
5. The Emptiness Machine
Akt 2:
Tape: Creation Intro B
6. The Catalyst
7. Burn It Down
8. Stained
9. Where’d You Go
10. Waiting for the End
11. A Place for My Head
12. Two Faced
13. Joe Hahn Solo
14. When They Come for Me / Remember the Name
15. Unshatter
16. One Step Closer
Akt 3:
Tape: Break/Collapse
17. Lost
18. Breaking the Habit
19. Good Things Go
20. What I’ve Done
Akt 4:
Tape: Kintsugi
21. Overflow
22. Over Each Other
23. Numb
24. In the End
25. Faint
Zugabe:
Tape: Resolution Intro B
26. Papercut
27. Heavy Is the Crown
28. Bleed It Out
Tape: Pass the Mic (Beastie Boys)