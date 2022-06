Ist das Bootshaus in Köln der beste Club Deutschlands?

Das britische „DJ Mag“ ermitteltet jedes Jahr die besten hundert Clubs der Welt. Dafür ruft es zu einer Abstimmung auf, an der dieses Mal rund 600.000 Menschen teilgenommen haben. Ihnen zufolge ist das Hï Ibiza der beste Club der Welt. Es wurde 2017 eröffnet, fasst bis zu 5.500 Feierlustige und verfügt über ein hochmodernes Soundsystem. In die Top 100 haben es aber auch vier deutsche Clubs geschafft.

Das Bootshaus in Köln: Deutschlands bester Club?

Der höchstplatzierte Club – und damit dem „Dj Mag“ zufolge beste in Deutschland – ist das Bootshaus in Köln. Der Club landet, wie bereits im vergangen Jahr, auf Platz fünf des Rankings. Deutlich verschlechtert hat sich dagegen das Berghain in Berlin, nachdem es im vergangen Jahr noch auf Platz sechs lag, schafft es der Club dieses Jahr nur auf den zwölften Rang. Allerdings dürften wohl nur wenige der 600.000 Abstimmenden die strenge Tür des Clubs passiert und das Berghain von innen gesehen haben.

Das Ranking wirft auch generell einige Fragen auf. So landet der Berliner Club Tresor auf Platz 50 und verbessert sich damit um ganze zehn Plätze im Vergleich zum vergangen Jahr. Allerdings war der Club seit der Coronapandemie geschlossen und öffnete erst im Mai diesen Jahres wieder seine Pforten. Es ist also kaum vorstellbar, dass allzu viele der Menschen, die den Club bei der Abstimmung bewertet haben, seitdem schon im Tresor gefeiert haben. Die Aussagekraft der Liste scheint also eher gering zu sein.

Der Geschäftsführer des Bootshaus in Köln Tom Thomas freut sich dennoch über die gute Platzierung seines Clubs. Gegenüber t-online sagte er: Wir freuen uns, dass wir es trotz aller Widrigkeiten geschafft haben, erneut zu überzeugen“. Die vergangenen zwei Coronajahre waren Thoms zufolge nicht immer einfach:



„Unsere Arbeit wurde uns in den letzten zwei Jahren nicht gerade leicht gemacht. Aber das hat uns nicht aufgehalten und nur zu immer neuen Höchstleistungen angespornt. Wir mussten zweimal unsere Tore schließen, zweimal mussten wir innerhalb kürzester Zeit die Wiedereröffnung planen, mit Hygienemaßnahmen und Besucherlimits“



Der vierte deutsche Club der es in die Top 100 geschafft hat, ist das ebenfalls in Berlin beheimatete Watergate, das auf Platz 35 der Liste zu finden ist.

Hier die vollständige Liste des DJ Mags: