„It“-Trailer: Pennywise terrorisiert im Remake eine ganze Kleinstadt

Am 28. September startet das einzige Remake, auf das sich Leute wirklich freuen, in den Kinos. „IT“, in Deutschland treffend mit „ES“ übersetzt, wird mit Spannung erwartet. Andrés Muschietti übernimmt die Regie der Neuauflage, die vor dem Kinostart übrigens schon auf dem Fantasy Filmfest in verschiedenen Städten Deutschlands zu sehen sein wird. Nun ist ein neuer Trailer zum Horrorfilm erschienen, den Ihr Euch direkt hier anschauen könnt:

Der Film erzählt nur die Hälfte von Stephen Kings dickem Horror-Roman, konzentriert sich auf den Club der Loser und deren Kindheit in der Kleinstadt Derry. Ein Gestaltenwandler taucht oft als Clown Pennywise auf und tötet Kleinkinder. Stanley, Richie, Mike, Eddie, Beverly und Ben wollen das Monster aufhalten. In einem zweiten Film, der erst noch gedreht werden muss, ist der Club der Loser erwachsen und muss erneut gegen Pennywise antreten.

Bill Skarsgård spielt den Clown Pennywise und tritt damit die Nachfolge von Tim Curry an, der die Figur 1990 in einem US-Fernsehfilm spielte.