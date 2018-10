„It’s Not Living (If It’s Not With You)”: Hört hier die neue Single von The 1975 im Stream

Matthew Healy von The 1975 auf dem Latitude Festival am 14. Juli 2017 in Southwold, England

Das dritte Album von The 1975, A BRIEF INQUIRY INTO ONLINE RELATIONSHIPS, soll am 30. November 2018 erscheinen. Die Wartezeit bis dahin ist der Band aus Manchester wohl selbst schon zu lang, haben sie doch ganze fünf (!) Singles der insgesamt 15 (!) Songs des neuen Albums bereits vorab veröffentlicht.

Die neueste Single-Auskopplung trägt den klingenden Titel „It’s Not Living (If It’s Not With You)” und kann hier im Spotify-Stream gehört werden:

Mit Album Nummer Drei in den Startlöchern nicht genug, planen Matthew Healy, Adam Hann, Ross MacDonald und George Daniel auch schon Album Nummer Vier: NOTES ON A CONDITIONAL FORM soll es heißen. Ab Mai 2019 soll es in den Regalen der Plattenläden stehen. The 1975 haben kürzlich auch ein neues Video zu ihrer anderen Single „Love It If We Made It” veröffentlicht:

Die Trackliste zum neuen Album A BRIEF INQUIRY INTO ONLINE RELATIONSHIPS:

The 1975 (1:34) Give Yourself A Try (3:17) TOOTIMETOOTIMETOOTIME (3:28) How To Draw/Petrichor (5:49) Love It If We Made It (4:13) Be My Mistake (4:16) Sincerity Is Scary (3:45) I Like America & America Likes Me (3:26) The Man Who Married A Robot/Love Theme (3:33) Inside Your Mind (3:50) It’s Not Living (If It’s Not With You) (4:08) Surrounded by Heads and Bodies (3:56) Mine (4:06) I Couldn’t Be More In Love (3:51) I Always Wanna Die (Sometimes) (5:14)

The 1975 fanden sich 2002 zu Schulzeiten zusammen. Es sollte 10 Jahre dauern, bis die Band erste Aufmerksamkeit außerhalb des Proberaumes bekam. Nach der Veröffentlichung von vier EPs erschien im September 2013 das selbstbetitelte Debütalbum, 2016 folgte das zweite Album I LIKE IT WHEN YOU SLEEP, FOR YOU ARE SO BEAUTIFUL YET SO UNAWARE OF IT. Auch interessant Mumford & Sons und The 1975 zollen Prince bei Auftritten Tribut

Beide Alben und deren Singles platzierten sich nach ihrem Erscheinen ganz oben in den britischen Charts, Album Nummer Zwei sogar als Nummer 1 in den US-Albumcharts. Über ihre offiziellen Social-Media-Accounts kündigte die Band kürzlich für Januar 2019 eine Tour durch Großbritannien und Irland sowie Nordamerika an.

Die aktuellen Tourdaten von The 1975:

// U K & I R E L A N D T O U R – T I C K E T S O N S A L E N O W // L O V E https://t.co/aF9j4QJXBC pic.twitter.com/Fnzwveol1d — The 1975 (@the1975) September 22, 2018