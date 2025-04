Jack Black brauchte nur 34 Sekunden für einen Billboard-Rekord

Jack Black covert Britney Spears „…Baby One More Time“ (Video)

Jack Black hat für eine Sensation in der Billboard Top 100 gesorgt. Mit dem gerade einmal 34-minütigen Track „Steve’s Lava Chicken“ aus „Ein Minecraft Film“ gelang ihm der Einstieg in die Charts. Auch wenn die Hit-Songs in den letzten Jahren wieder kürzer werden, ist der Erfolg der Kürzestnummer dennoch ein Fall für die Geschichtsbücher.

„Steve’s Lava Chicken“ debütiert zwar nur auf Platz 77. Doch seit Billboard die erfolgreichsten Musikstücke ermittelt (ab 1958), gab es nie einen kürzeren Song in der Verkaufsliste. Allein in den USA wurde der Track über 7 Millionen Mal gestreamt.

Das Mini-Lied – erschienen auch in einer Extendend-Version mit etwas voluminöseren 1:15 Minuten – surft dabei auf der Erfolgswelle des Films. „Ein Minecraft Film“ nahm laut „Variety“ seit Kinostart vor vier Wochen weltweit bereits 816 Millionen Dollar ein.

Erfolgsgarant Jack Black

Jack Black kann sich den Hit auch auf die eigene Fahne schreiben. Er hat ihn gemeinsam mit „Minecraft“-Regisseur Jared Hess geschrieben. Produziert wurde der Song von John Spiker. In der Billboard-Liste der Hot Rock Songs schaffte es „Steve’s Lava Chicken“ sogar in die Top 10, dort kletterte er inzwischen auf Rang 10.

Für den umtriebigen „School of Rock“-Star ist es bereits der zweite Billboard-Erfolg mit einem Lied, das Teil einer Videospieleverfilmung ist. Das von ihm gesungene „Peaches“ aus „Der Super Mario Bros. Film“ erreichte im April 2023 Platz 56 in der Top 100.