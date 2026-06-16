Jelly Roll und Bunnie XO: Nach fast 10 Jahren Ehe kommt die Scheidung

Die Trennung soll einvernehmlich sein – sowohl Jelly Roll als auch Bunnie XO schweigen zu den Hintergründen.

Jelly Roll hat die Scheidung von Bunnie XO eingereicht. Das berichten mehrere US-Medien unter Berufung auf Gerichtsunterlagen aus dem US-Bundesstaat Tennessee. Der Antrag wurde demnach bereits im Mai 2026 gestellt.

Laut Berichten aus dem Umfeld des Paares soll die Trennung einvernehmlich erfolgt sein. Offizielle Stellungnahmen zu den Hintergründen liegen bislang nicht vor. Beide Seiten bezeichnen die Angelegenheit als private Familienangelegenheit.

Beziehung begann vor dem Karrieredurchbruch

Jelly Roll und Bunnie XO lernten sich 2015 kennen, zu einer Zeit, als der US-Musiker noch weit von seinem heutigen Mainstream-Erfolg entfernt war. Ein Jahr später wurden sie ein Paar, 2016 heirateten sie.

In den vergangenen Jahren gehörte Bunnie XO regelmäßig zum öffentlichen Umfeld des Musikers. Auf Social Media sowie in ihrem Podcast sprach sie wiederholt über gemeinsame Erfahrungen als Paar und begleitete viele Stationen seines Karriereaufstiegs.

Vom Rap-Underground in die Popkultur

Zu Jelly Rolls Background: Der aus Nashville stammende Artist begann seine Karriere im HipHop- und Southern-Rap-Umfeld, bevor er sich zunehmend Country-, Rock- und Americana-Einflüssen öffnete.

Mit Songs wie „Son of a Sinner“ und „Need a Favor“ gelang ihm der Sprung vom Underground in die amerikanischen Charts. Seine Musik verbindet autobiografische Texte über Sucht, psychische Belastungen und persönliche Krisen mit Elementen aus Country und Rock. Gerade diese Offenheit hat ihm ein Publikum weit über die Grenzen einzelner Genres hinaus eingebracht.

Eine zentrale Figur seiner öffentlichen Erzählung

Auch Bunnie XO spielte in der öffentlichen Wahrnehmung von Jelly Rolls Karriere eine wichtige Rolle. In Interviews sprach er wiederholt darüber, wie prägend ihre Unterstützung während seiner schwierigen Jahre gewesen sei. Gemeinsam galten sie vielen Fans als Teil jener Erfolgsgeschichte, die Jelly Rolls Aufstieg vom Independent-Rapper zum gefeierten Country- und Rockstar begleitet hat.

Welche Auswirkungen die Trennung auf gemeinsame Projekte oder öffentliche Auftritte haben wird, ist derzeit nicht bekannt. Beide haben sich bislang nicht ausführlich zu den Berichten geäußert.