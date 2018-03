Statt Muse, Mumford & Sons und den Kings of Leon: Es gibt jede Menge Bands, die wir auch nach ihrem „kommerziellen Durchbruch“ feiern. Zum Beispiel die hier.



In den vergangenen Wochen, Monaten und Jahren konnten wir zunehmend ein Phänomen beobachten: So reflexartig, wie wir vom Musikexpress erfolgreiche Bands angeblich per se scheiße finden, werden auch die entsprechenden Vorwürfe laut. Bei unserem Verriss von U2s „Apple-Album“ SONGS OF INNOCENCE war das so, bei unseren Rezensionen über Mumford & Sons‘ WILDER MIND, Muses DRONES und Paul Kalkbrenners 7 kaum anders. Bei André Boßes Kritik zum neuen Editors-Album VIOLENCE verhält es sich genauso. https://www.facebook.com/MusikexpressMagazin/posts/1670136896365730?comment_id=1673470736032346&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R0%22%7D Solche Vorwürfe stimmen uns natürlich nachdenklich: Ist da was dran? Ist der Musikexpress, unbemerkt von seiner eigenen Redaktion, zu einem versnobten Möchtegern-Indie-Checkerblatt geworden? Eines, dessen Autoren die Nase rümpfen, sobald eine Band mehr…