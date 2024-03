Jake Gyllenhaal wählt seine Rollen nach Fitness-Motivationlevel aus

Der Schauspieler möchte sich nicht nur den Text richtig einprägen, sondern auch seinen Körper vorbereiten.

Jake Gyllenhaal hat in einem Interview erzählt, dass im körperliche Fitness so wichtig ist, dass er sogar Rollen entsprechend auswählt, um auf diese Weise bestens im Training zu bleiben.

Sport als Stütze

Gegenüber „Men’s Health“ hat der 43-jährige Mime berichtet, wie wichtig ihm Sport ist: „Egal, was in meinem Tag passiert ist, egal, was in meinem Leben passiert ist, das Training hat mir immer auf die eine oder andere Weise geholfen, das zu überstehen.“ Deshalb suche er aktiv nach Rollen, die es ihm ermöglichen würden, an seiner Fitness zu arbeiten. „Das bedeutet, dass ich nicht nur recherchiere und intellektuell hart arbeite, sondern mich auch um den körperlichen Teil der Schauspielerei kümmere“, so Gyllenhaal.

Beispiele dafür: Für seine Rolle als Prinz Dastan in „Prince of Persia: Der Sand der Zeit“ hielt er sich an einen strikten Trainingsplan, der um sechs Uhr morgens mit Cardio begann und erst nach dem Kraftübungen ab 19 Uhr endete. Auch für „Nightcrawler“ veränderte er seinen Körper drastisch und nahm neun Kilo ab.