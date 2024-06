Jake Gyllenhaal ist „rechtlich blind“ und sieht das als Hollywood-Vorteil

Am Set von „Southpaw“ soll ihm die Blindheit sogar bei seiner Rolle geholfen haben.

Am 21. März 2024 erschien der Streaminghit „Road House“, das Remake des Kultfilms aus dem Jahr 1989 mit Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle auf Amazon Prime. Jetzt teilte der Schauspieler intime Informationen zu seiner Gesundheit. Gyllenhaal soll mit einem schielenden Auge geboren worden sein und rechtlich gesehen blind sein.

Jake Gyllenhaal: „Ich habe nie etwas anderes gekannt“

In einem Interview mit „The Hollywood Reporter“ von Mittwoch (5. Juni) sprach Jake Gyllenhaal erstmals über seine angeborene Sehschwäche und wie ihm diese in Hollywood geholfen haben soll. „Ich denke, es ist von Vorteil. Ich habe nie etwas anderes gekannt“, sagt er.

„Wenn ich morgens nichts sehen kann, bevor ich meine Brille aufsetze, ist das ein Ort, an dem ich mit mir selbst sein kann.“

Seit seinem sechsten Lebensjahr soll der Schauspieler intensiv korrigierende Linsen tragen, die, wie es scheint, bisher niemandem aufgefallen sind. Die Brille mit den dicken Gläsern, die er im Interview laut „The Hollywood Reporter“ aus der Hosentasche zückte, hat die Öffentlichkeit bisher nicht zu sehen bekommen. Der 43-Jährige sieht seine Behinderung entgegen der Erwartung nicht als Nachteil. Er nutzt sie sogar manchmal für sich.

Voller Körpereinsatz am Set

Im Film „Southpaw“ aus 2015, soll er in der Szene, in der sein Charakter Billy Hope vom Tod seiner Frau Maureen Hope erfährt, die Kontaktlinsen herausgenommen haben, um sich selbst zu zwingen, genauer hinzuhören. Somit nutzte Gyllenhaal seine Blindheit, um die Emotionen seiner Rolle besser empfinden zu können.

Der „Donnie Darko“-Star scheint sich seinen Rollen voll hinzugeben. Als UFC-Kämpfer in „Road House“ unterzog er sich einer strengen Diät. „Wenn man genau hinsieht, esse ich keine Tacos […]. Ich hatte eine strenge Diät, ein einziger Chip hätte gereicht“, erklärte er.

Außerdem soll er sich bei den Dreharbeiten eine Staphylokokken-Infektion zugezogen haben, als er seine Hand in einer Kampfszene an Effektglas verletzte. „Ich spürte, wie das Glas in meine Hand eindrang“, soll er laut NME dazu beim Armchair-Expert-Podcast gesagt haben.