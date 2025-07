Ungefragte Nacktfotos: Azealia Banks wirft Conor McGregor Belästigung vor

Von sexueller Belästigung bis Rassismus: Nura zeigt, was in ihren DMs landet

Die US-Rapperin Azealia Banks hat schwere Vorwürfe gegen den früheren UFC-Star Conor McGregor erhoben. In mehreren Beiträgen auf X (ehemals Twitter) beschuldigte sie den 37-Jährigen, ihr ungefragt Nacktfotos geschickt und sie in privaten Nachrichten bedroht zu haben.

Vorwürfe via Social Media

Banks veröffentlichte am Montag, den 14. Juli, zwei Fotos, die McGregor nackt zeigen sollen. Die Beiträge wurden inzwischen von der Plattform gelöscht, laut X wegen eines Verstoßes gegen die Richtlinien. In einer weiterhin sichtbaren Antwort schrieb Banks: „Als würdest du mich wirklich sexuell belästigen mit deinem Kartoffelbauer-Penis und mir dann drohen, damit ich das nicht weitererzähle?“ In einem weiteren Screenshot ist eine angebliche Nachricht McGregors zu sehen, in der es heißt: „Sei keine Ratte, denn alle Ratten werden geschnappt.“

Eine offizielle Bestätigung zur Echtheit der Bilder bzw. Nachrichten gibt es bislang nicht. Conor McGregor selbst hat sich zu den Vorwürfen bisher nicht direkt geäußert. An seinem Geburtstag am Montag, den 14. Juli, teilte der frühere UFC-Champion lediglich einen kurzen Beitrag auf X mit den Worten: „Alles Gute zum Geburtstag an mich selbst!“. Eine inhaltliche Stellungnahme zu den Anschuldigungen blieb aus. Auch von McGregors Management oder Anwält:innen liegt bisher keine Reaktion vor.

Gemeinsamer Bildaustausch eingeräumt

Azealia Banks erklärte später, sie habe mit Conor McGregor bereits seit 2016 immer wieder intime Fotos ausgetauscht. Ob der jüngste Vorfall einvernehmlich war oder nicht, ließ sie offen. Die Musikerin ist für provokante Beiträge bekannt. Sie hatte zudem in der Vergangenheit bereits mehrfach Konflikte mit prominenten Persönlichkeiten öffentlich gemacht.

Weitere Vorwürfe gegen Conor McGregor

Die aktuellen Vorwürfe sind nicht die ersten gegen den Iren. Im November 2024 wurde McGregor in einem zivilrechtlichen Verfahren wegen Vergewaltigung und Körperverletzung schuldig gesprochen. Er musste einer Klägerin rund 250.000 Euro Schadensersatz zahlen und zusätzlich für die Gerichtskosten in Höhe von etwa 1,5 Millionen Euro aufkommen.

Sportliche Zukunft weiter offen

McGregor hat seit Juli 2021 keinen Kampf mehr bestritten. Damals brach er sich im Duell mit Dustin Poirier das Bein und verlor per technischem Knockout. Ein offizielles Comeback wurde mehrfach angekündigt, aber bisher nicht umgesetzt.