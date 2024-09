Jan Böhmermann releast „Faschismus is back“ nach Brandenburg-Wahl

Nach einer Stunde verzeichnete der Song „Faschismus is back“ auf YouTube bereits 25.000 Aufrufe.

Nicht nur in Sachsen und Thüringen konnte die AfD ordentlich punkten, auch in Brandenburg konnte die in Teilen Deutschlands als gesichert rechtsextrem eingestufte Partei sich als zweitstärkste Kraft behaupten. Jan Böhmermann hat dieser Aufschwung dazu beflügelt, ein neues Satirelied aufzunehmen. Und „Faschismus is back“ hält allen Deutschen den Spiegel vor – nicht nur denen, die mit ihrer Stimme dem Rechtsextremismus Tür und Tor öffnen.

Jan Böhmermann: Musikalisches Statement zu den Landtagswahlergebnissen

Pünktlich zum Ende der Abstimmung bei der Landtagswahl in Brandenburg erschien der neue Song: „Huch, wie konnte denn das passieren? Der Gute-Laune-Song zum Danebenstehen und Nichtstun: FASCHISMUS IS BACK“, heißt es dazu in einem Post auf Instagram, mit dem er auf den YouTube-Clip verweist.

Produziert wurde das Lied für seine Show, das ZDF Magazin Royale. „Wir haben gehofft, dass es noch etwas länger dauert, aber nun ist es soweit: Der Faschismus ist zurück! Anders als zunächst angenommen, hat der Faschismus sich nicht als Anti-Faschismus ausgegeben – sondern als Alternative. Ab jetzt kann später niemand mehr behaupten, von nichts gewusst zu haben. Wir präsentieren die exklusive Vorveröffentlichung des Musikvideos zu „Faschismus is Back“ – ein Song, der auf keiner Wahlparty fehlen darf!“

Hier geht’s zum Song und dem dazugehörigen Video:

„Faschismus is back“ – die Lyrics

Schau mich nicht so lüstern an, blaues Balkendiagramm

Warum machst du mich so geil, oh, blutroter Deutschlandpfeil?

Uns geht’s doch gut, uns geht’s doch sehr gut

DAX auf Rekordhoch, brandneue Chino

Afterwork-Austern, Gigi D’Agostino

Wir haben doch, wir haben doch, wir haben doch von gar nichts gewusst

Nicht links und nicht rechts (Ah-ah), gegen Zensur (Nah)

Geht’s hier raus oder rein in die Diktatur?

Schau, schau, Sugar, aus unsrer Freiheit wird Gewalt

Der Milliardär, der Milliardär, der Milliardär, der Milliardär zahlt

Sei nicht so kritisch, sei nicht immer so politisch, no, no

Wer was hat, ist was

Wer nichts hat, ist nichts

Wer nichts ist, kann weg

Faschismus is back (Aha) und keiner hat’s kommen seh’n

Faschismus is back, noch immer radikal bequem

Faschismus is back, lass uns doch einfach nochmal probier’n (Fasch-is-mus is back)

Was soll denn, was soll denn schon passier’n?

Vom Kopf auf die Füße, wir sind wieder wer (Aha)

„Jedem das Seine“ ist schon so lange her

Sylt, Sylt, Sylt, Sylt, Sylt ist ein Einzelfall

Es gibt keine Gnade ab fünfzig Prozent

So heiß und so braun, Baby, die Brandmauer brennt

Hush, Hush, Honey, hörst du, wie die Welt um uns zerbricht?

Der starke Mann, der starke Mann, der starke Mann, der starke Mann spricht

Hör auf zu fragen, lass uns endlich Menschen jagen, yeah, yeah

Wer deutsch ist, bestimmt

Wer nicht deutsch ist: raus

Wer deutsch ist, bestimm‘ ich

Faschismus is back und keiner hat’s kommen seh’n

Faschismus is back, noch immer radikal bequem

Faschismus is back, huch, wie konnte denn das passier’n? (Fasch-is-mus is back)

Wir war’n doch, wir war’n doch demonstrier’n

Fünfhundertsechzig Hundejahre sinnlos diskutiert

Dass aus Verseh’n Faschismus uns nicht noch einmal passiert

Doch Wörter sind wie Köpfe (Aha), ganz einfach zu verdreh’n

Vor lauter Angst vor unsrem Mut hab’n wir’s nicht kommen wollen seh’n (Sing it)

Wenn Freiheit was bedeutet, dann das Recht haben soll’n (Gimme more)

Den Leuten zu erzählen, was sie nicht hören woll’n (Sing it)

Faschismus is back (Ja-ja) und keiner hat’s kommen seh’n

Faschismus is back, wer sich beschwert, ist linksextrem

Faschismus is back, huch, wie konnte denn das passier’n? (Fasch-is-mus is back)

Die war’n doch, die war’n doch demonstrier’n

Faschismus is back und wir hab’n Spaß dabei (Let’s dance)

Faschismus is back, wir sind schließlich nicht gemeint (Give me your hand)

Faschismus is back, genug jetzt mit Debattier’n (Fasch-is-mus is back)

Man muss sich, man muss sich arrangier’n

AfD auf Erfolgskurs

Während in Brandenburg immerhin doch noch die SPD die meisten Stimmen erhielt, wurde die AfD in Thüringen mit 32,8 Prozent stärkste Kraft im Land. In Sachsen liegt sie mit 30,6 Prozent auf dem zweiten Platz, gleich hinter der CDU mit 31,9 Prozent. In Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt gelten die Landesverbände der AfD als gesichert rechtsextrem.

