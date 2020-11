Jan Delay und Kool Savas rappen in der DISKOTEQUE

Die Corona-Zeit hat schon so manche kreative digitale Formate hervorgebracht, um die Konzert- und Festival-Abstinenz erträglich zu gestalten. Eines dieser Formate ist die „DISKOTEQUE“ von Sänger Jan Delay, in dem er zusammen mit Rapper*innen und Sänger*innen seines Geschmacks sowie mit seiner Band DISKO NO. 1 ein kleines Studio zum tanzen und viben bringt. Dieses Mal fiel die Wahl auf den „King of Rap“ aka Kool Savas, mit dem er den Track „Deine Mutter“ performt.



Seit dem 20. November um 14 Uhr ist das Live-Video zu „Deine Mutter“ auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Jan Delay zu sehen. Den Song gibt es zeitgleich zum Herunterladen und Streamen. Zuletzt trat Trettmann zusammen mit Jan Delay in der DISKOTEQUE auf.

Das neue Album von Kool Savas AGHORI soll am 5. Februar 2021 erscheinen.