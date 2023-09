HipHop-Recap: Mit Cardi B feat. Megan Thee Stallion, Nura und Casper

Die HipHop-Releases der Woche im Überblick: Cardi B, Nura, A Boogie Wit A Hoodie, Badmómzjay & Casper.

Deutsch-Rap wie auch der US-amerikanische HipHop haben abgeliefert. Cardi B tanzt zusammen mit Meghan Thee Stallion im Musikvideo zu ihrer neuen Single „Bongos“ und A Boogie Wit da Hoodie veröffentlicht seine neue EP B4 BOA. An der deutschen Front zeigt Nura, was „Eine gute Frau“ ausmacht, Badmómzjay tut sich mit Kool Savas zusammen, um den Song „Airplanes“ zu samplen und Casper haut seine Single „echt von unten / zoé freestyle“ raus. Wir haben in die neuen Veröffentlichungen reingehört und verschaffen euch hier einen Überblick.

Cardi B feat. Megan Thee Stallion – „Bongos“

Bunte Bikinis, ausgefallene Federhüte und eine perfekt sitzende Choreografie am Strand von Malibu. Cardi B und Megan Thee Stallion scheuten für das Musikvideo zu ihrer neuen Single „Bongos“ weder Mühe noch Kosten. Mehr als zwei Millionen Euro blätterten die Sängerinnen dafür hin, dass ihre Produktion geheim bleibt. „In Malibu gibt es immer Paparazzi und so, also haben wir etwa 20 Wächter eingestellt, die das ganze Gebiet bewachen“, erklärt Cardi B gegenüber der Radiomoderatorin Angela Yee. Regie führte Tanu Muino, der bereits für Harry Styles „As It Was“ und Lil Nas Xs „Montero (Call Me By Your Name)“ hinter der Kamera stand.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Nura – „Eine gute Frau“

Mit ihrer neuen Single stellt Nura klar, was es in einer von Männern dominierten Welt bedeutet „Eine gute Frau“ zu sein. Die Rapperin nutzt ihre Stimme, um in ihren Texten das auszudrücken, was für viele Frauen leider Realität ist. „Gewalt, sexuelle Belästigung, Sexismus, Misogynie“, um nur einige der Themen zu nennen, die die Trigger Warnung am Anfang des Musikvideos beinhaltet. Darin zeigt sich Nura als Teleshopping-Hausfrau, die beim Gemüseschnibbeln feministische Texte rappt.

„Eine gute Frau hört auf ihren Mann (ja, ja) / Sie kann so viel lernen, weil er alles kann (aha) / Er macht die Lesben wieder hetero, denn jeder braucht ’n Schwanz / Wenn sie nicht ficken will, dann darf er trotzdem ran“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

A Boogie Wit da Hoodie – B4 BOA

„Her Birthday“, „Booby Trap“ und „Did Me Wrong“ lauten die drei Titel von A Boogie Wit da Hoodies neuer EP B4 BOA, die am 8. September erschien. Der US-amerikanische Rapper, der mit bürgerlichem Namen Artist Dubose heißt, will seine Fans auf sein neues Album BETTER OFF ALONE vorbereiten, das im Herbst 2023 herauskommen soll. Bereits mit seiner ersten Platte THE BIGGER ARTIST, die Features mit Chris Brown und 21 Savage beinhaltete, feierte der gebürtige New Yorker zahlreiche Erfolge. Seitdem ist der Rapper nicht mehr aus der Szene wegzudenken.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Badmómzjay feat. Kool Savas – „Airplanes“

Neuer Beat und neuer Text, aber die Quintessenz des Songs „Airplanes“ von B.o.B featuring Hayley Williams bleibt bestehen. Die deutsche Rapperin Badmómzjay sampelt zusammen mit Kool Savas den 2010er Track. Zusammen singen sie von einer Realität, in der man die ein oder anderen Sternschnuppen-Wünsche gebrauchen kann, und sie erträumen sich eine heile Welt ohne Rassismus, Homophobie und Sexismus. Das Musikvideo zu dem Song entstand unter der Regie von Roman Romacher.

„Lass uns so tun, als hätten wir Rassismus besiegt / Und der Polizist die Waffe nicht zieht / Lass uns so tun, als ging es endlich wieder nur um Musik / Als wär es endlich scheißegal, wen du liebst“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Casper – „echt von unten / zoé freestyle“

Casper kommt „echt von unten“. Der Rapper erzählt in seiner neuen Single von einer Kindheit, die von Gewalt und Geldnot geprägt war. Seine drastischen Worte werden begleitet von klaren Piano-Tönen. Der Beat ändert sich als Casper von seinem jetzigen Leben spricht. Im begleitenden Musikvideo steht er inmitten der Bielefelder Schüco-Arena, in der er 2024 sein bis dahin größtes Solo-Konzert spielen wird. Sein neues Album NUR LIEBE, IMMER erscheint am 24. November.

„Was weißt du von Kakerlaken im Kleiderschrank? / Im Trailerpark, Stiefpapa schreit mich an / Schläge mit Kleiderhaken, sich eingebrannt / Ein Glück trag‘ ich nicht sein’n Nam’n“