Jan Zimmermann: Seine wichtigsten Karriere-Meilensteine

Jan Zimmermann verstarb mit 27 Jahren an einem epileptischen Anfall. Von „Gewitter im Kopf“ zum TubeAward: Seine wichtigsten Karriere-Stationen im Überblick.

YouTube-Star Jan Zimmermann ist verstorben. Der 27-Jährige wurde am 18. November tot in seiner Wohnung aufgefunden. Nun bestätigten Angehörige die Todesursache: ein epileptischer Anfall. Zimmermann wurde durch den YouTube-Kanal „Gewitter im Kopf – Leben mit Tourette“ bekannt, den er gemeinsam mit seinem Freund Tim Lehmann im Jahr 2015 gründete. Die Anteilnahme an seinem Tod ist groß: „Du hast so vielen Menschen Kraft gegeben. Ohne dich wäre ich heute nicht dort, wo ich jetzt stehe“, postete der Content Creator Leo Alino, der ebenfalls mit Tourette-Syndrom lebt, auf Instagram.

Vom Tabu-Thema zum Millionenpublikum

Jan Zimmermann war seit seiner Kindheit von dem Tourette-Syndrom und Epilepsie betroffen. Diese äußerten sich bei ihm besonders stark in sogenannten Tics, die unkontrollierte Äußerungen sowie Bewegungen umfassten. Wie sich diese in seinem Alltag äußerten und wie er damit umging, thematisierten Jan und Tim auf ihrem YouTube-Kanal. Das Tourette-Syndrom nannten die beiden meist „Gisela“, um deutlich zu machen, dass es sich bei den Verhaltensweisen durch die Krankheit nicht um Jans Persönlichkeit handelt. Die Videos wurden vor allem in den späten 2010er-Jahren millionenfach geklickt. Der Kanal zählte über zwei Millionen Abonnent:innen und wurde 2019 mit dem TubeAward Sonderpreis ausgezeichnet. Im Jahr 2023 kündigten die beiden ihren Rückzug von YouTube an. Nach einer knapp zweijährigen Pause nahmen Jan und Tim die Content-Produktion im Februar 2025 wieder auf, nachdem sie ihren Kanal in „Gewitter im Kopf“ umbenannten.

Auf YouTube dokumentierte das Duo den Alltag mit Tourette:

Transparenter Umgang trotz Kritik

Die oftmals belustigende Darstellung der Tourette-Tics stand stetig in der Kritik. Manche Nutzer:innen zweifelten an der Authentizität der Tics und andere kritisierten, der Krankheit würde mit zu wenig Ernst begegnet. Jan und Tim nahmen diese Vorwürfe stets offen auf und setzten auf einen höchst transparenten Umgang. So teilte Jan auch persönliche Details seiner Hirnoperation: Im Jahr 2022 unterzog er sich einem neurochirurgischen Eingriff am Gehirn, um die Tourette-Symptome durch den Einsatz eines Hirnschrittmachers zu reduzieren. Seit dieser OP starteten die beiden Content Creator einen weiteren YouTube-Kanal unter dem Namen „Motor im Kopf“, auf welchem sie in ihren charakteristischen Video-Blogs Jans Entwicklung nach der Hirn-OP dokumentierten.

Ihr letztes gemeinsames Video auf Social Media:

Bis zum letzten Tag gemeinsam kreativ

Das Duo war bis zuletzt gut befreundet und produzierte gemeinsam Social-Media-Content. Neben ihrem YouTube-Kanal, -Stream und -Shorts waren die beiden auch auf Instagram (472.000 Follower:innen) und TikTok (1,2 Millionen Follower:innen) aktiv. Ihr letztes gemeinsames Video veröffentlichten sie nur einen Tag vor Jans Tod.