Fans unterstützen Lewis Capaldi bei Tourette-Attacke

Lewis Capaldi erlitt während seines Konzerts in Frankfurt eine Tourette-Attacke. Während seiner berühmten Ballade „Someone You Loved“ bekam er einen Tick, bei dem er husten musste und seine Schulter zu zucken anfing. Das Publikum übernahm den Gesang und gönnte ihm eine kurze Pause. Ein Fan hielt die unterstützende Geste in einem kurzen Video fest, das sich mittlerweile über die sozialen Medien verbreitet.

For someone who struggles with Tourette, this means the world. ❤️ #lewiscapaldi pic.twitter.com/mSlHhELQw6 — VALÉRIA (@thevaleria__) February 23, 2023

Dass der Schotte an der unheilbaren Erkrankung des Nervensystems leidet, ist seit September 2022 bekannt. In einem Interview mit der Boulevardzeitung „The Sun“ machte er damals öffentlich: „Bei mir wurde das Tourette-Syndrom diagnostiziert. Ich wollte darüber sprechen, weil ich nicht wollte, dass die Leute denken, ich würde Kokain oder so etwas nehmen.“ Bei ihm äußere sich das Syndrom hauptsächlich durch Schulter-Zucken und Husten. Zwar sei es „nicht so schlimm, wie es aussieht“, dennoch sei es „manchmal ziemlich unangenehm“, erklärte er in dem Interview.

Im Rahmen seiner Tour tritt er noch am 28. Februar in Köln, am 7. März in Zürich, am 14. März in Stuttgart und am 15. März in München auf. Für alle Konzerte gibt es noch Tickets.