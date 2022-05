Billie Eilish über Tourette: Es ist „unglaublich verwirrend“

Bei ihrem Besuch in David Lettermans Netflix-Talkshow „My Next Guest Needs No Introduction“ berichtete Popstar Billie Eilish über das Leben mit dem Tourette-Syndrom. Für sie sei die Erkrankung „unglaublich verwirrend“, so die Sängerin.

Empfehlung der Redaktion Billie Eilish überrascht girl in red mit Musikaward

Schon im Alter von elf Jahren soll Eilish die Krankheit diagnostiziert bekommen haben, erklärte sie Letterman. So viele Personen hätten ebenfalls Tourette und man wüsste es nicht einmal, so die 20-Jährige. Sie selbst würde verschiedene Künstler*innen kennen, die die selbe Diagnose hätten.

Billie Eilish spricht gerne über Tourette

Auf Lettermans Frage, ob das Reden über die Krankheit es schlimmer mache, antwortete Eilish eindeutig: „Überhaupt nicht“. Ganz im Gegenteil gab die Musikerin zu, sehr gerne darüber zu sprechen, „weil es sehr interessant ist“. Zugleich sei sie aber auch „unglaublich verwirrt davon. Ich verstehe es nicht“, gab sie an.

Sie erzählte, schon als Kind „kleine“ Ticks gehabt zu haben, die für sie „sehr anstrengend“ seien. Mittlerweile hätte sie sich aber mit den Auswirkungen ihrer Tourette-Erkrankung „angefreundet“.

Obwohl sie nicht als die „die Künstlerin mit Tourette“ bekannt sein möchte, macht Eilish kein Geheimnis aus ihrem Tourette-Syndrom. Schon 2019 sprach sie offen mit Ellen DeGeneres über ihre Erkrankung. Das Video dazu gibt es hier:

Weiter sprach die „Happier Than Ever“-Sängerin im Interview mit Letterman über Ruhm und Musik. Weitere Gäste in der Show waren unter anderem Ryan Reynolds und Will Smith. Letzterer legte damit seinen ersten TV-Auftritt nach der skandalösen Oscar-Ohrfeige im März hin. Geredet wurde allerdings nicht über den Vorfall, da die Aufzeichnung der Talkshow bereits vor den Oscar-Verleihungen stattfand, bei denen Billie Eilish und ihr Bruder Finneas ihren Bond-Titelsong „No Time To Die“ performten.

Billie Eilish, die sich jüngst als Designerin für Nike betätigte, startet im Juni ihre Europa-Tournee. Vorher wird sie noch eine exklusive Akustik-Show in Bonn geben, MUSIKEXPRESS verlost noch bis zum 25. Mai Tickets für das Konzert.