Janet Jackson: Kritik wegen Aussagen über Kamala Harris‘ Identität

Jackson verbreitet damit dieselbe Fehlinformation wie Donald Trump und andere Harris-Gegner.

Janet Jackson spricht in einem aktuellen Interview mit „The Guardian“ über den US-Präsidentschaftswahlkampf in den USA – und sorgt mit ihren Äußerungen über die demokratische Kandidatin Kamala Harris für Verwunderung und Kritik.

Darauf angesprochen, dass die USA mit Harris möglicherweise ihre erste schwarze Präsidentin haben könnten, deutete die Musikerin an, dass Harris gar nicht schwarz sei. Jackson nutzte dafür zwar Formulierungen wie „Ich habe gehört, dass…“, schlug damit aber schlussendlich doch in dieselbe Kerbe wie etliche Gegner von Harris, die diese falsche Information verbreiten.

Jackson „habe gehört“, Harris nicht schwarz

„Wissen Sie, was man sagt? Sie ist keine Schwarze – das habe ich gehört, dass sie indisch ist“, so Jackson im Wortlaut.

Dann legte die Sängerin nach: „Ihr Vater ist weiß, das hat man mir gesagt. Ich meine, ich habe schon seit ein paar Tagen keine Nachrichten mehr gesehen. Mir wurde gesagt, dass sie herausgefunden haben, dass ihr Vater weiß ist.“ Tatsächlich wurde Harris‘ Mutter Shyamala Gopalan in Indien geboren, ihr Vater Donald J. Harris stammt hingegen aus Jamaica und ist schwarz.

„Es wird so oder so Chaos geben“

Der „Guardian“ legte noch einmal nach und fragte Jackson, ob die USA bereit für eine schwarze Präsidentin seien. Jackson daraufhin: „Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, möchte ich darauf nicht antworten, weil ich es wirklich nicht weiß. Ich denke, dass es so oder so ein Chaos geben wird.“

Dafür hagelt es auf Instagram viel Kritik. „In dem Guardian-Interview klingen Sie wie ein echter QAnon. Sie schulden Kamala Harris eine Entschuldigung für die Lüge über ihren Vater. Sie leben in einer Blase“, schreibt eine Person unter ein Posting der Musikerin. „Ich habe gerade gelesen, was Sie über Kamala gesagt haben. Unglaublich und ich meine wirklich unglaublich enttäuschend. Sie hatten die Chance, sich laut und stolz auf die Seite einer schwarzen Frau zu stellen, und Sie haben es nicht getan. Das ist hart für einen lebenslangen Fan“, schreibt eine andere, sichtlich enttäuschte Person.