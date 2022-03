Japanese Breakfast: Deutschland-Tour fällt aus, neues Berlin-Konzert im Oktober 2022

„Der 80ies-Sound heilt (fast) alle Wunden: Michelle Zauner feiert das Leben mit goldgelbem Indie-Pop voller Synthies und Saxofon. Lasst die Sonne rein!“ So umschrieb ME-Autorin Christina Mohr das im Juni 2021 erschienene aktuelle Album JUBILEE von Japanese Breakfast und vergab fünf von sechs Sternen. Entsprechend groß war unsere Freude auf die Tour von Japanese Breakfast, die Zauner im März nach Hamburg, Berlin und Köln führen sollte. Es kommt – leider nicht überraschend – anders: Die Tour fällt aus.

Japanese Breakfast teilt dazu mit:

„Due to lingering uncertainty surrounding COVID-19 travel protocols, we have decided to reschedule our UK and European dates from March to October 2022. All tickets will remain valid for the new shows. If you are unable to make the new date please seek a refund from your point of purchase. Unfortunately, we have been unable to reschedule shows in Cologne, Hamburg, Antwerp, Paris, Madrid, Barcelona & Copenhagen. I am truly devastated we can not make it work at this time but I promise we will be back as soon as possible. Please seek a refund from your point of purchase.“