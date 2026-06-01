Euroteuros Single „Favourite“ gibt einen Vorgeschmack aufs Album

Verspielte Drums, tanzende Synths und ein hauchiger Bariton: Euroteuro besingen ihre „Favourite“ in ihrer neuesten Single. Für ihr kommendes Album „Magic“ setzt der Song einen introspektiven sowie experimentellen Ton.

Wir alle haben Menschen, die uns stark geprägt haben. Nicht immer bleiben sie bis zum Schluss. Der Abschied von gerade diesen Liebsten ist Kern der Single „Favourite“. „In everything I see you, I somehow feel you’re here.“ Das transzendente Thema ist eingebettet in einem Song, der eher nach Fußwippen und durch-dunkle-Räume-schweben klingt. Der Text wirkt dadurch nicht traurig, sondern blickt dankbar und bestärkt zurück: „Looking for your spirit, it’s just love that I find.“

Licht und Schatten

„Favourite“ ist die erste Single für das angekündigte Album „Magic“ von Euroteuro, das am 25. September veröffentlicht wird. Es ist das erste geschlossene Projekt rund um den Musiker Peter T. und erkundet dem Namen nach die unvorhersehbare Magie des gemeinsamen Musik-Machens. Gemeinsam mit 13 anderen Musiker:innen nahm das Album Form an. Anders als vorherige Alben ist es jedoch keine Sammlung einzelner Songs, sondern ein Prozess, der im Laufe der Tracks an Vielschichtigkeit gewinnt und sich wandelt. Mit der Single stellt Euroteuro bereits klar: Es wird um die ganz großen Themen gehen. Verlust und Hoffnung, Tod und Weiterleben, das Tanzen von Licht und Schatten.

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So zweiseitig wie die Themenkomplexe sind auch die Songtexte des Albums: Mit einer Mischung aus Englisch und Deutsch bricht Euroteuro mit der Erwartungshaltung im deutschsprachigen Musikraum, dass sich auf eine Ausdrucksform beschränkt werden muss. Alle Namen auf der Trackliste sind Ein-Wort-Titel und springen zwischen den zwei Sprachen hin und her. Eine Frage der Unentschiedenheit oder des Grenzenlosen? „Magic“ will beides: Orientierungslos-sein und sich nicht festlegen lassen. Einflüsse des New Wave, der Neuen Deutschen Welle, aber auch des Pop durchwandern den Sound.

Mit diesen experimentellen Tönen geht Euroteuro im Herbst und Winter auf Tournee. Alle Tourdaten findet ihr hier.